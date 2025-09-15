lunedì 15 Settembre 2025

Farmaci da banco, al via campagna per uso responsabile

Con lo slogan “I farmaci non sono caramelle”, parte una campagna europea per l’uso responsabile dei farmaci da banco, i medicinali che non richiedono prescrizione medica

15 Settembre 2025 Redazione

Contro il dolore, la febbre, il mal di gola. Niente di più facile che recarsi in farmacia e acquistare i farmaci da banco. Gli armadietti di medicinali casalinghi ne sono pieni, fra sciroppi contro la tosse, antidolorifici, spray nasali, antiacidi e quant’altro. Dalle istituzioni arriva però una campagna di comunicazione con lo slogan “I farmaci non sono caramelle”.

Nessun farmaco è senza rischi

Le autorità di regolazione europee hanno lanciato una campagna sull’importanza di un uso corretto dei medicinali da banco (Over The Counter – OTC).

Sono farmaci che possono essere comprati senza prescrizione medica in farmacia, parafarmacia, al supermercato. Sono indicati per il trattamento di lievi disturbi, come il dolore, la febbre o il raffreddore. La campagna serve a ricordare che nessuno farmaco è privo di rischi e che i farmaci da banco, come tutti i medicinali, vanno usati con consapevolezza.

Un uso scorretto può avere effetti indesiderati, creare problemi di salute e dipendenza. Ecco perché è fondamentale, proprio come con qualsiasi farmaco, leggere attentamente il foglio illustrativo e seguire le indicazioni di uso.

Leggi il foglio illustrativo, segui le indicazioni d’uso

“Leggi il foglio illustrativo, segui le indicazioni, usa i farmaci (da banco) in modo responsabile” è il messaggio condiviso dalle autorità regolatorie europee che aderiscono alla campagna.

«I farmaci da banco sono importanti per prendersi cura della propria salute e infatti sono largamente utilizzati dai cittadini, ma devono essere usati sempre in modo responsabile – sottolinea il presidente dell’Agenzia Italiana del FarmacoRobert Nisticò – Ognuno di noi deve essere consapevole che non sono caramelle: si tratta comunque di medicinali con un rapporto beneficio-rischio, così come i farmaci con obbligo di prescrizione medica».

«Prima di assumere qualsiasi medicinale da banco, è importante – prosegue il presidente Aifa – controllare sempre la confezione e il foglio illustrativo, per verificare come assumerlo correttamente e per quanto tempo. In caso di dubbi, va richiesto il parere di un professionista sanitario, rivolgendosi subito al medico se non si sta meglio o si manifestano effetti indesiderati gravi».

“I farmaci non sono caramelle” è la prima campagna congiunta lanciata dall’Heads of Medicines Agencies – HMA, la rete dei Capi delle Agenzie europee dei Medicinali, che lavora a stretto contatto con l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e con la Commissione Europea per garantire la sicurezza, la qualità e l’efficacia dei farmaci.

