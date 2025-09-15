Farmaci da banco, al via campagna per uso responsabile

Contro il dolore, la febbre, il mal di gola. Niente di più facile che recarsi in farmacia e acquistare i farmaci da banco. Gli armadietti di medicinali casalinghi ne sono pieni, fra sciroppi contro la tosse, antidolorifici, spray nasali, antiacidi e quant’altro. Dalle istituzioni arriva però una campagna di comunicazione con lo slogan “I farmaci non sono caramelle”.

Nessun farmaco è senza rischi

Le autorità di regolazione europee hanno lanciato una campagna sull’importanza di un uso corretto dei medicinali da banco (Over The Counter – OTC).

Sono farmaci che possono essere comprati senza prescrizione medica in farmacia, parafarmacia, al supermercato. Sono indicati per il trattamento di lievi disturbi, come il dolore, la febbre o il raffreddore. La campagna serve a ricordare che nessuno farmaco è privo di rischi e che i farmaci da banco, come tutti i medicinali, vanno usati con consapevolezza.

Un uso scorretto può avere effetti indesiderati, creare problemi di salute e dipendenza. Ecco perché è fondamentale, proprio come con qualsiasi farmaco, leggere attentamente il foglio illustrativo e seguire le indicazioni di uso.

Leggi il foglio illustrativo, segui le indicazioni d’uso

“Leggi il foglio illustrativo, segui le indicazioni, usa i farmaci (da banco) in modo responsabile” è il messaggio condiviso dalle autorità regolatorie europee che aderiscono alla campagna.

«I farmaci da banco sono importanti per prendersi cura della propria salute e infatti sono largamente utilizzati dai cittadini, ma devono essere usati sempre in modo responsabile – sottolinea il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Robert Nisticò – Ognuno di noi deve essere consapevole che non sono caramelle: si tratta comunque di medicinali con un rapporto beneficio-rischio, così come i farmaci con obbligo di prescrizione medica».

«Prima di assumere qualsiasi medicinale da banco, è importante – prosegue il presidente Aifa – controllare sempre la confezione e il foglio illustrativo, per verificare come assumerlo correttamente e per quanto tempo. In caso di dubbi, va richiesto il parere di un professionista sanitario, rivolgendosi subito al medico se non si sta meglio o si manifestano effetti indesiderati gravi».

“I farmaci non sono caramelle” è la prima campagna congiunta lanciata dall’Heads of Medicines Agencies – HMA, la rete dei Capi delle Agenzie europee dei Medicinali, che lavora a stretto contatto con l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e con la Commissione Europea per garantire la sicurezza, la qualità e l’efficacia dei farmaci.