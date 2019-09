8.379 milioni di euro: tanto hanno speso gli italiani nel 2018 per l’acquisto di farmaci. Secondo il rapporto 2018 sull’utilizzo dei farmaci in Italia realizzato dall’AIFA – l’Agenzia Italiana del Farmaco – il consumo di medicinali negli ultimi 14 anni ha mostrato un andamento crescente, passando dalle 763,8 DDD – defined daily dose (dose definita giornaliera) – per 1000 abitanti del 2004 alle 978,8 DDD del 2018, pari ad un incremento del +28,1%.

In particolare, ad influire sulla variazione, è stato l’aumento della spesa per l’acquisto di medicinali per automedicazione (+12,4%) e per i farmaci di classe C con ricetta (+2,2%); si è ridotta, invece, la spesa dei farmaci erogati degli esercizi commerciali (-7,0%).

Considerando che i prezzi dei farmaci sono in crescita – +23,1%, secondo i dati AIFA– appare chiara la motivazione per cui i cittadini iniziano a muoversi online anche per questa categoria merceologica.

Le possibilità di risparmio

Idealo, portale di comparazione prezzi, ha aperto una nuova categoria per aiutare i consumatori ad risparmiare. I farmaci che consentono il risparmio massimo medio maggiore sono gli antistaminici che a giugno possono essere acquistati anche al 31,8% in meno rispetto al mese meno conveniente (settembre).

Vi sono poi gli antidolorifici, con un risparmio del -19,9%, i farmaci per il diabete (-19,6%) e i farmaci cardiovascolari (-18,2% sul prezzo medio mensile più alto della categoria). Come sempre ogni prodotto ha un proprio mese più conveniente, in generale si può però affermare che giugno è il mese più vantaggioso (-8,1%) per l’acquisto online dei medicinali, dicembre quello più caro.

La tipologia di utente che cerca i farmaci online

Rispetto alle ricerche di altri prodotti online – dove le percentuali di ricerche effettuate da donne sono quasi il doppio rispetto a quelle della controparte maschile – nel caso dei medicinali le ricerche femminili e maschili non sono poi così diverse: 57,7% effettuate da donne e 42,3% effettuate da uomini.

Le fasce della popolazione più coinvolte quella tra i 25 e i 34 anni (21,7%) e in una posizione leggermente inferiore quella tra i 35 e i 44 anni (21,0%); seguono poi gli adulti tra i 45 e i 54 anni (19,8%) e tra i 55 e i 64 anni (16,1%).

Fanalino di coda – ma comunque con una percentuale abbastanza significativa– sono gli over 65 (13,6%) e i ragazzi tra i 18 e i 24 anni (7,8%).

“Abbiamo aperto questa nuova categoria rispondendo ad una sempre maggiore richiesta degli utenti italiani di avere disponibili con un click anche i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, utili in particolar modo in questo periodo dell’anno – ha commentato Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di idealo.

“Da ora è possibile comparare prezzi e prodotti dei farmaci da banco, come ad esempio aspirine o tachipirine, che gli e-consumer possono ricevere non solo comodamente a casa – utile soprattutto quando si è ammalati -, ma anche al miglior prezzo disponibile sul mercato. In ogni caso, consigliamo di utilizzare i medicinali con parsimonia e anche per i farmaci da banco è sempre consigliabile consultare un medico o un farmacista prima dell’acquisto.”