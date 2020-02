Sicurezza è Salute. Al via indagine civica su acquisto e consumo di farmaci e prodotti comprati online

Al via indagine civica su acquisto e consumo di farmaci online

Al via un’indagine civica sull’esperienza di acquisto e consumo di farmaci e prodotti acquistati online. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i consumatori sulla contraffazione di farmaci, dagli anoressizzanti agli anabolizzanti, ma anche sui possibili rischi che scaturiscono dall’acquisto di prodotti originali ma che non rispondono a nessuna indicazione di appropriatezza terapeutica e di sicurezza.

SAFE – Sicurezza è Salute

L’indagine fa parte del progetto SAFE – Sicurezza è Salute, svolto nell’ambito del Programma Regionale 2019-2020 di tutela dei consumatori ed utenti da cinque associazioni – Cittadinanzattiva Lombardia, Lega Consumatori, MDC, U.Di.Con e UNC.

Inserito in una più ampia attività di tutela finalizzata a promuovere l’informazione e l’educazione al consumo, il progetto dedica una particolare attenzione ai giovani –studenti delle scuole secondarie di secondo grado- per i quali è previsto, grazie all’adesione degli Istituti Scolastici, un momento formativo-informativo, sulle conseguenze, anche gravi, che scaturiscono dal consumo di prodotti contraffatti o non sicuri.

«Questo percorso progettuale – dichiara Liberata Dell’Arciprete, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lombardia, capofila del progetto – se da un lato intende, dunque, sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’acquisto di medicinali venduti illegalmente, dall’altro pone l’accento sulla necessità di una maggiore consapevolezza nel consumo di farmaci che non può avvenire senza un opportuno confronto con un professionista di riferimento».

I risultati dell’indagine civica sull’esperienza di acquisto e consumo di farmaci e prodotti comprati online confluiranno in un report finale.

Per partecipare all’indagine basta utilizzare il link https://forms.gle/hry31m7ZHGtJe8y5A pubblicato sui siti e sulle pagine social della associazioni partner o, direttamente, il cartaceo, presso gli sportelli fisici delle associazioni partner.