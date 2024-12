Liste di attesa, Cittadinanzattiva lancia la campagna #StopAttese

Le lunghe liste di attesa in sanità rappresentano “una barriera inaccettabile al diritto alla salute”, ricorda Cittadinanzattiva. Contro questa pratica che da anni rallenta e ostacola l’accesso alla salute da parte dei cittadini, spingendo chi può farlo a pagare visite private e lasciando fuori troppi, costretti a rinunciare alle cure, Cittadinanzattiva lancia una nuova campagna per informare i cittadini sui diritti che hanno e su come agire per difendersi.

StopAttese: informare i cittadini sui loro diritti e agire per difenderli

È infatti partita oggi la nuova campagna di tutela di Cittadinanzattiva “StopAttese“, promossa dall’organizzazione per informare su uno dei temi più sentiti dai cittadini nella sanità: le liste di attesa.

La campagna, disponibile sui canali social e sul sito dell’associazione, permette alle persone di conoscere quali siano i diritti in materia di attese e come agire in caso di liste chiuse o tempi troppo lunghi, attraverso un aggiornamento puntuale sulla legislazione in vigore e moduli utili da poter utilizzare per tutelarsi. C’è già una sezione con approfondimenti normativi e spiegazioni sulla legislazione in vigore e sulle novità introdotte. Il riferimento è al Decreto Liste d’attesa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024.

Il decreto, spiega Cittadinanzattiva, dispone “l’istituzione di una piattaforma nazionale che opererà in sinergia con quelle regionali, controllo costante sul rispetto dei tempi previsti nelle varie realtà regionali, adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, aumento delle assunzioni nel SSN, potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche con possibilità di svolgimento anche nei giorni di sabato e domenica, ulteriore divieto di bloccare o chiudere le liste d’attesa e possibilità di sanzioni”.

Cittadinanzattiva inoltre mette a disposizione l’email tutela@cittadinanzattiva.it e una fascia oraria dedicata specificatamente a questo tema dal proprio servizio di consulenza telefonica gratuito, tutti i martedì, dalle 14 alle 17, allo 0636718040. La campagna proseguirà nelle prossime settimane con focus locali e con i racconti dei cittadini direttamente interessati da questo problema.

