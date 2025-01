Migliorare il proprio stato di salute con l’aiuto delle nuove tecnologie

Accanto a dispositivi sempre più diffusi e indossabili si collocano tante app per la salute e il benessere

L’innovazione tecnologica è in rapida evoluzione e sta introducendo tantissime novità nella nostra vita quotidiana. Alcune svolgono già oggi ruoli molto importanti per rendere la vita più piacevole e aiutarci a vivere meglio. Tra queste ultime, grande importanza rivestono le tecnologie pensate per aiutare ognuno di noi a migliorare il proprio stato di salute, sia fisica che mentale.

Accanto a dispositivi sempre più diffusi, come gli Smartwatch e gli Smart Ring, si collocano le tante app per la nostra salute e il benessere , finalizzate, a seconda di quella scelta, a promuovere l’attività fisica e un atteggiamento mentale positivo, ad aiutare a perdere peso, a monitorare lo stato di salute della pelle e molto altro ancora.

In questo articolo andremo a scoprire in che modo dispositivi e app possono aiutare a stare meglio a livello fisico e mentale.

Monitoraggio costante dei parametri vitali

Una delle principali caratteristiche delle nuove tecnologie, in particolare di quelle indossabili, riguarda la loro capacità di monitorare alcuni parametri essenziali. Smartwatch, Smart Ring e altri dispositivi indossabili, dotati di speciali sensori, sono in grado di rilevare costantemente la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, la pressione sanguigna. Il tipo e la qualità dei dati rilevati dipendono essenzialmente dalle caratteristiche del dispositivo.

I dati rilevati possono poi essere inviati a speciali app per il monitoraggio della salute, le quali consentono di tenerne traccia, individuare immediatamente eventuali problemi e trovare soluzioni per migliorare la propria condizione. In alcuni casi questi vengono inoltrati direttamente a professionisti del settore, i quali osservandoli possono successivamente fornire dei consigli personalizzati al cliente.

Tracciamento dell’attività fisica

Per migliorare la propria salute, è indispensabile svolgere un’attività fisica regolare. Le nuove tecnologie offrono un valido supporto in tal senso, in quanto forniscono strumenti utili per monitorare l’attività svolta, rilevandone la durata, l’intensità e l’impatto, ad esempio, sul numero di calorie bruciate. Tra i dati che possono essere rilevati rientrano ad esempio i passi quotidiani, la distanza percorsa, la velocità media mantenuta.

Oltre a questo, non mancano app che aiutano a organizzare al meglio l’esercizio fisico in base ai propri obiettivi, definendo un piano di allenamento con le attività da svolgere, il tipo di allenamento da effettuare, la durata da dedicare a ognuno.

Miglioramento dell’alimentazione

Una corretta alimentazione è fondamentale per mantenere il corpo in perfetta salute, ritrovare la linea e stare bene anche a livello emotivo. Ancora una volta, la tecnologia fornisce un grande aiuto, offrendo soluzioni che permettono di definire un piano alimentare in linea con il proprio fabbisogno energetico, l’attività fisica svolta, lo stato di salute, l’età, la corporatura e gli obiettivi.

Ulteriori funzioni utili per migliorare la propria salute tramite le nuove tecnologie

Dispositivi indossabili – e non – e app offrono numerose ulteriori funzioni, utili per migliorare a 360° il proprio benessere e mantenersi in salute a lungo.

Tra le piattaforme più evolute rientrano ad esempio quelle che offrono soluzioni in grado di monitorare il proprio stato emotivo tramite questionari, usufruire di sessioni personalizzate di Health Coaching, utili per ottenere consigli personalizzati, e di inviare i dati rilevati dai dispositivi direttamente a professionisti della salute per avere un riscontro diretto e immediato.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!