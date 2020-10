Niente Halloween, Zoomarine annulla tutti gli eventi in programma

Il parco Zoomarine ha deciso di annullare gli eventi in programma e la festa di Halloween a tutela della salute pubblica per l’emergenza pandemia. Appuntamento alla prossima stagione

È tempo di rinunciare a feste ed eventi collettivi. Stop a fiere e sagre locali, dice l’ultimo Dpcm. Si va verso lo stop dei mercatini di Natale a Trento e in Alto Adige. Ed Halloween sarà probabilmente una festa tutta in casa con i familiari. Di sicuro non ci saranno gli eventi che il parco Zoomarine, alle porte di Roma, stava organizzando per la fine del mese.

Zoomarine ha infatti deciso di annullare tutti gli eventi in programma, «per tutelare il bene e la salute di tutti». E di dare appuntamento all’anno prossimo.

Zoomarine: appuntamento alla prossima stagione

Il parco acquatico, famoso per i delfini e tornato operativo a giugno dopo la pausa del lockdown, aveva organizzato un evento per la festa di Halloween.

Ma «in seguito all’aumento del numero dei casi di coronavirus e all’emanazione degli ultimi DPCM, sebbene non vi siano indicazioni di obbligo di chiusura per i parchi, Zoomarine – informa una nota – ha scelto di annullare tutti gli eventi in programma, compresi quelli per il 31 ottobre e il 1° novembre in occasione della Festa di Halloween, dando appuntamento ai suoi visitatori alla prossima stagione, quando si potrà tornare a fare festa serenamente».

La salute prima di tutto, dicono dal parco, che rivendica la scelta di senso civico e responsabilità. Commenta l’amministratore delegato Renato Lenzi: «Anche se a malincuore, torniamo a chiudere i cancelli del nostro amato Parco, in quella che ricorderemo come una delle stagioni più difficili di tutti i tempi. Purtroppo, però, sentivamo di non poter fare altrimenti. Sebbene Zoomarine adotti in modo rigoroso tutte le indicazioni igienico sanitarie dell’OMS e del Ministero della Salute, la particolarità del momento impone che ognuno di noi faccia la sua parte, anche a costo di questo grande sacrificio. Ed è per questo che preferiamo darvi appuntamento alla prossima stagione, quando le cose saranno diverse e si potrà tornare a fare festa in modo più sereno».