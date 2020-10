Mercatini di Natale, Trento annulla l’evento per via del rischio contagio

Alla luce della nuova ondata di contagi da Covid-19, il nuovo Dpcm ha stabilito, tra le misure di contenimento, lo stop a fiere e sagre locali. Una disposizione che non si riferisce in maniera esplicita ai mercatini di Natale, ormai alle porte, ma che inevitabilmente genera incertezza sulla possibilità di organizzare anche quest’anno i tradizionali eventi natalizi e, soprattutto, di poter garantire il rispetto del distanziamento.

Arrivano intanto le prime rinunce: il Comune di Trento fa un passo indietro, si apprende dall’Ansa. La 27/a edizione era prevista per il 21 novembre, ma secondo i pareri giuridici è “impossibile rispettare i paletti fissati dal nuovo Dpcm di palazzo Chigi”.

“Alla luce della situazione dei contagi e di quanto contenuto nel Dpcm consideriamo che i mercatini non ci siano, al momento tutto spinge in quella direzione – ha commentato il sindaco di Trento Franco Ianeselli Ianeselli. – Abbiamo anche detto che teniamo al Natale di comunità, quindi potremmo pensare ad altre forme, ma che non ci possano essere i mercatini come è stato negli anni scorsi mi pare ovvio. Al momento ci sembra improbabile che si possano tenere”.