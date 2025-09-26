“Proteggi il tuo bambino”, l’iniziativa di pediatri e neonatologi

La vaccinazione nei primi anni di vita, il calendario vaccinale, le principali malattie infettive che con il vaccino si possono prevenire: questi i contenuti del nuovo opuscolo informativo per i genitori “Proteggi il tuo bambino – Non è mai troppo presto”.

L’opuscolo è realizzato da Società italiana di pediatria (SIP) e Società italiana di neonatologia (SIN) e rappresenta uno strumento pratico e di facile consultazione che vuole aiutare i genitori nelle scelte di prevenzione e vaccinazione dei più piccoli, dalla nascita ai sei anni. È disponibile in sette lingue – cinese, filippino, inglese, russo, spagnolo, ucraino e arabo – per garantire a tutte le famiglie che vivono in Italia la possibilità di informarsi e compiere scelte di salute consapevoli.

Informazioni affidabili e contrasto alle fake news

“Proteggi il tuo bambino” ha due obiettivi: fornire informazioni affidabili e comprensibili sulle malattie prevenibili e sul calendario vaccinale e, al tempo stesso, contrastare la disinformazione e le fake news, sempre più diffuse soprattutto sui social media e nel web. Informazioni inesatte e fuorvianti che possono portare a comportamenti sbagliati, soprattutto quando si tratta di vaccinazioni.

Anche perché, come riconosce l’opuscolo, “proprio la diminuzione della frequenza di molte malattie infettive, ottenuta grazie ad esempio alla somministrazione dei vaccini, ha inevitabilmente portato a una ridotta percezione della loro gravità da parte della popolazione. Dobbiamo, però, avere ben chiaro che abbassando la guardia nei confronti di tali malattie infettive non faremo altro che favorire una ripresa sempre più ampia della loro diffusione”.

In difesa della salute dei bambini

L’opuscolo nasce anche come impegno contro la disinformazione.

«Con questa seconda edizione dell’opuscolo – dichiara il presidente della Società italiana di pediatria Rino Agostiniani – vogliamo dare un messaggio chiaro: la salute dei bambini si difende con le conoscenze scientifiche, non con le fake news. Offrire strumenti informativi semplici, tradotti in più lingue e liberamente accessibili significa aiutare i genitori a scegliere consapevolmente, affidandosi a pediatri, neonatologi e ai canali istituzionali, e non alle fonti prive di fondamento che circolano online.»

«Proteggere da infezioni potenzialmente gravi significa dare sin dai primi giorni di vita la possibilità di crescere sani e sicuri – prosegue il presidente della Società italiana di neonatologia Massimo Agosti – Con questo opuscolo vogliamo dire alle famiglie che non sono sole: i neonatologi e i pediatri sono al loro fianco, per offrire sicurezza, fiducia e conoscenze basate sulla scienza, mai sulla paura. Le prime epoche di vita sono un tempo prezioso e delicato e, grazie a strumenti semplici e chiari come questo opuscolo, vogliamo accompagnare ogni genitore nelle scelte di prevenzione e vaccinazione, perché la salute del bambino si costruisce insieme, con responsabilità e attenzione».

Proteggi il tuo bambino si può scaricare gratuitamente dai siti www.sip.it e www.sin-neonatologia.it.