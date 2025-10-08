Arbitro assicurativo, Ivass: sarà operativo dal 15 gennaio 2026

Da gennaio 2026 arriva l’Arbitro assicurativo, lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. A partire dal 15 gennaio 2026 i consumatori potranno infatti rivolgersi all’Arbitro assicurativo attraverso ricorso.

Parte a gennaio l’Arbitro Assicurativo

Oggi l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha annunciato l’avvio dell’operatività dell’Arbitro assicurativo dal 15 gennaio 2026 e la nomina del suo collegio. L’annuncio è arrivato dal presidente Ivass, Luigi Federico Signorini, nel corso di una giornata di studi presso la Guardia di Finanza.

Con provvedimento del 7 ottobre 2025, l’Ivass ha inoltre nominato i componenti del Collegio dell’Arbitro assicurativo e dichiarato l’avvio dell’operatività. I consumatori potranno rivolgersi all’Arbitro dal 15 gennaio 2026 attraverso ricorso, che va presentato solo online direttamente sul sito dell’Arbitro. Il collegio è composto da 19 componenti, tra effettivi e supplenti, ed è presieduto dalla Prof.ssa Avv. Concetta Brescia Morra.

“Ascoltare i consumatori è essenziale”

Nel suo intervento “Le autorità indipendenti e la collaborazione con la Guardia di Finanza”, Signorini ha spiegato che “ascoltare i consumatori è essenziale; lo facciamo tra l’altro fornendo assistenza tramite il Contact Center, analizzando i reclami e le segnalazioni per individuare le cause di insoddisfazione e intervenire con azioni mirate di vigilanza “alla radice”, incontrando e collaborando con le associazioni dei consumatori, contribuendo a rafforzare la cultura assicurativa: l’educazione assicurativa è una parte importante della nostra attività”.

Poi l’annuncio: “L’insieme degli strumenti a disposizione – nostra e di cittadini e imprese – si arricchirà presto dell’Arbitro assicurativo, atteso da molti. Proprio ieri abbiamo emanato le ultime disposizioni attuative, nominando il Collegio e stabilendo la data di inizio delle attività dell’Arbitro, cioè la data a partire dalla quale potranno essere inviati i ricorsi: il prossimo 15 gennaio”.