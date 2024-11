Black Friday, Codacons: spesa da 4 miliardi di euro, un acquisto su due è per Natale

La corsa verso il Black Friday è diventata anticipazione dei consumi e dei regali di Natale. E non da oggi. Per questo periodo di offerte e promozioni, che ufficialmente partirà il 29 novembre ma in realtà si “spalma” – e non è una novità di quest’anno – su un arco di tempo di più giorni, si stima una spesa di circa 4 miliardi di euro fra acquisti online e nei negozi fisici. È quanto afferma il Codacons che evidenzia anche un altro dato, sottolineato anche dai commercianti: oltre sei acquisti su dieci saranno online. È dunque il web a fare la parte del leone nei giorni del Black Friday.

Sconti del Black Friday, consumatori attenti ai prezzi

Il 47% dei cittadini, analizza il Codacons, acquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di sconti (+5% rispetto allo scorso anno), ma se si considera anche la fetta di “indecisi” e di coloro che valuteranno all’ultimo se aderire o meno alle offerte, la percentuale degli interessati balza all’85%. La maggior parte degli acquisti sarà online, col 65% delle spese (secondo le stime dell’associazione) che verranno effettuate online sulle varie piattaforme di eCommerce, con un controvalore delle transazioni digitali di oltre 2,6 miliardi di euro.

I consumatori faranno particolare attenzione ai prezzi. Molti decideranno all’ultimo se acquistare, e cosa, sulla base degli sconti praticati dai venditori, allo scopo di contenere il più possibile la spesa e approfittare delle migliori offerte.

Ed è anche per risparmiare che prosegue la tendenza, ormai diffusa da qualche anno, a sfruttare gli sconti promessi durante il Black Friday per anticipare i regali di Natale. Secondo il Codacons, 1 acquisto su 2 effettuato durante il periodo di sconti sarà un regalo da destinare a parenti o amici in occasione delle festività. Si consolida così la tendenza a allo spostamento dei consumi natalizi da dicembre a fine novembre.

E quale sarà lo shopping dei consumatori durante il Black Friday? Elettronica e hi-tech sono gli acquisti da tradizione ma perdono posizione rispetto al passato. Il 60% dei consumatori è intenzionato a fare spese in questo comparto ma cresce l’interesse anche per altri settori, spesso oggetto di rinunce e tagli per far quadrare il budget familiare oppure interessanti anche in vista del Natale: calzature (42%), abbigliamento (39%) e accessori (38%), ma anche cosmetica e prodotti di bellezza (32%) e giocattoli (30%).

