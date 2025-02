Disinformazione, il Codice di condotta Ue entra nel regolamento sui servizi digitali

Il Codice di condotta contro la disinformazione entra nel Digital Services Act, il regolamento europeo sui servizi digitali. La Commissione europea e il Comitato europeo per i servizi digitali hanno infatti approvato l’integrazione del codice volontario di buone pratiche sulla disinformazione nel quadro della legge sui servizi digitali.

Questa integrazione renderà il codice un punto di riferimento per determinare la conformità delle piattaforme alla legge sui servizi digitali. A firmare il Codice contro la disinformazione sono fra gli altri Facebook, Instagram, LinkedIn, Bing, TikTok, YouTube e Google Search.

«Gli europei meritano uno spazio online sicuro in cui poter navigare senza essere manipolati – ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutivo per la sovranità, la sicurezza e la democrazia nel settore tecnologico – La conversione in un codice di condotta ai sensi della legge sui servizi digitali è una pietra miliare importante per rafforzare il quadro normativo dell’UE nella lotta contro la disinformazione. Mi impegnerò con i firmatari per garantire che vi siano sforzi efficaci per proteggere i processi democratici».