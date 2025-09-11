Foto di bambini online, Garante Privacy multa asilo nido

Il Garante Privacy boccia la pubblicazione di foto di bambini piccoli e neonati online. La riservatezza e la dignità dei bambini vanno tutelate già nella primissima infanzia. E un asilo nido non può, per motivi didattici che più facilmente diventano promozionali, pubblicare sul suo sito web e su Google foto di bambini online ripresi in momenti anche delicati e molto privati della giornata. La tutela dei più piccoli va garantita e prevale il supremo interesse dei minori.

Così con un recente provvedimento il Garante Privacy ha vietato a un asilo nido l’ulteriore diffusione online delle foto dei piccoli ospiti (di età compresa tra i 3 e i 36 mesi) e ha ordinato la cancellazione delle immagini illecitamente trattate. Il Garante ha imposto all’asilo il pagamento di una sanzione di 10mila euro.

Le telecamere nell’asilo

Il Garante si è mosso dopo il reclamo di un genitore che aveva dovuto prestare il consenso alla raccolta e all’uso delle immagini della bambina per iscrivere la figlia all’asilo nido.

All’interno del nido era poi in funzione, anche durante le attività educative, un sistema di videosorveglianza che raccoglieva immagini dei minori, del personale educativo e di genitori e visitatori. Le telecamere si trovavano in diversi locali, fra i quali la zona lavandini dei bagni, il refettorio, la zona riposo, il guardaroba e una parte esterna della struttura. Ma l’uso dei dispositivi video da parte dell’asilo, spiega il Garante nel provvedimento, non risulta conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Foto private in contrasto con i diritti della persona

L’asilo aveva pubblicato foto di bambini online sia sul proprio sito web sia sul proprio profilo di “Google Maps”. I minori erano ritratti in diversi momenti della “giornata tipo”, anche in contesti particolarmente delicati come il sonno, la mensa, il cambio pannolino, situazioni destinate a rimanere riservate e di particolare delicatezza. E tutto questo senza considerare i rischi legati alla presenza online di immagini che possono finire in mano a malintenzionati.

Nel provvedimento, il Garante spiega che “ la diffusione online delle immagini di minori, in special modo quando si tratta di neonati o infanti e, quindi, di soggetti particolarmente vulnerabili, può esporre gli interessati a rischi significativi, derivanti, in particolare, dal possibile uso illecito dei dati da parte di terzi nonché dalle possibili ripercussioni nella futura vita sociale e sfera relazionale”.

E prosegue sottolineando che “la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Asilo di numerosissime immagini di minori, anche ritratti in situazioni, momenti e attività caratterizzati da una particolare delicatezza o per propria natura destinati a rimanere riservati a tutela della dignità dei bambini, si pone in contrasto non solo con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, ma più radicalmente con l’assetto, anche a livello costituzionale, dei diritti fondamentali della persona. La lesività della condotta in questione è, peraltro, ulteriormente amplificata dagli elevati rischi connessi alla maggiore esposizione delle immagini sul web e della riutilizzabilità delle stesse da parte di terzi, anche per possibili fini illeciti o reati a danno di minori”.

Prevale l’interesse dei minori

Il trattamento delle immagini dei bimbi fatto dall’asilo, spiega ancora il Garante, non avrebbe potuto trovare giuridico fondamento nel consenso dei genitori perché prevale comunque il superiore interesse dei minori a non vedere pubblicate online, per promuovere l’attività dell’asilo, le fotografie che li ritraggono in momenti particolarmente intimi. Questo consenso non sarebbe neanche libero e consapevole perché, in caso di rifiuto, verrebbe preclusa la possibilità di iscrivere i bambini all’asilo.