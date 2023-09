Lucca Comics&Games, Altroconsumo: weekend a caro prezzo per gli amanti di fumetti e manga

Lucca Comics&Games2023, Altroconsumo: weekend a caro prezzo per gli amanti di fumetti e manga (Immagine Together by Hanuka Bros. Fonte: https://www.luccacomicsandgames.com/it/)

Fumetti e manga che passione, ma qual è il prezzo del weekend per il festival a Lucca? Passare il fine settimana al Lucca Comics&Games2023, uno dei più importanti appuntamenti internazionali sul mondo dei fumetti, dei videogames e del fantasy, che si svolge all’inizio di novembre, costa in media più del doppio rispetto a un normale weekend di ottobre. Soggiornare a Lucca e dintorni costa mediamente il 161% in più rispetto al mese precedente e per pernottare a Lucca due notti si rischia di pagare anche più di 1.700 euro in due. È quanto afferma Altroconsumo che ha analizzato i costi per partecipare all’evento, prendendo in considerazione i prezzi degli alloggi e dei trasporti.

Altroconsumo: alla ricerca dei prezzi per visitare il Lucca Comics&Games

L’associazione ha cercato di capire quanto possa costare a un appassionato andare al Lucca Comics&Games nel weekend, considerando i costi di alloggio, trasporti e il biglietto di ingresso. Il festival si svolgerà dal 1° al 5 novembre. La biglietteria online sta per aprire e i prezzi sono vari; il biglietto 3 giorni weekend (venerdì, sabato e domenica) costerà 65 euro.

“Giusto per fare un esempio, per viaggio, alloggio e abbonamento al festival partendo da Roma, la spesa media del nostro weekend può andare da 338 euro a 1.084 euro – spiega Altroconsumo – In altri casi la differenza di spesa può crescere anche di parecchio. Ad esempio, partendo da Firenze in treno e alloggiando in campeggio si spende 298 euro (incluso l’abbonamento al festival), mentre si può arrivare a spendere 983 euro (sempre abbonamento compreso) scegliendo di viaggiare in bus e di pernottare in appartamento o in una casa prenotata su Booking.com: oltre tre volte in più” (Qui l’analisi nel dettaglio).

Altroconsumo ha indagato quanto costa l’intero weekend tra alloggio, trasporti e biglietti e soprattutto se, in occasione di questo evento, i prezzi siano rincarati di molto o abbiano subito solo un fisiologico aumento dovuto alla maggiore richiesta. Ha analizzato dunque quanto costano alloggio e trasporto pubblico nel weekend del 3-5 novembre e confrontato i prezzi con un normale weekend del mese precedente (13-15 ottobre).

I risultati, spiega Altroconsumo, sono solo un esempio e non restituiscono il panorama completo delle offerte ma danno “un’indicazione chiara di quanto un evento di questa portata, in una piccola città (con un limitato numero di strutture di accoglienza) possa impattare sulle tasche dei visitatori”.

I prezzi degli alloggi

L’edizione 2023 del Lucca Comics&Games prevede l’arrivo nella città toscana di centinaia di espositori e appassionati.

Altroconsumo ha analizzato i prezzi per in diverse tipologia di alloggi non solo a Lucca, ma anche a Pisa e Viareggio.

E spiega: “Diciamolo subito: dormire a Lucca e dintorni nel primo weekend di novembre, quando si tiene il festival, costa mediamente il 161% in più che nel mese precedente: più del doppio”.

“Gli aumenti più consistenti si registrano per appartamenti e case selezionati su Booking (+364%) e alberghi (+269%). Per queste tipologie di alloggio i prezzi sono anche i più cari tra tutte le tipologie considerate: 799 euro e 734 euro è la spesa a cui si va incontro se vi vuole dormire per due notti in appartamenti/case e hotel 3 stelle durante il Lucca Comics&Games. Per B&B, ostelli e Airbnb i prezzi sono invece circa il doppio rispetto a ottobre. Airbnb è caro anche a ottobre, in media si spendono 314 euro contro i 622 euro di novembre, il 98% in più; per i B&B si passa da 178 euro a ottobre a 332 euro a novembre, 86% in più; in ostello invece i prezzi si attestano su una media molto più economica di 176 euro nel periodo del festival, contro i 79 euro di ottobre, il 123% in più. La soluzione più economica è infine il campeggio: due notti in camera o casa mobile costano 134 euro a novembre contro i 108 euro di ottobre, solo il 24% in più”.

Sui trasporti i rincari sono più contenuti. Per la maggioranza dei viaggi analizzati, il treno ha un prezzo tendenzialmente maggiore dell’autobus, ma la durata del viaggio è in genere più breve. A differenza dell’alloggio, per chi viaggia in treno, non si sono riscontrati particolari aumenti tra il weekend del festival e quello di ottobre. Se invece si sceglie il bus, i rincari variano da destinazione a destinazione: partendo da Genova il viaggio fatto a novembre costa più del doppio di quello fatto a ottobre (74 euro A/R in due a novembre vs. 36 euro a ottobre), mentre per un viaggio in bus da Firenze non c’è nessuna variazione (54 euro).

Il costo del weekend di festival

Se si considera dunque il prezzo di viaggio, alloggio e del biglietto d’ingresso al festival, per due notti e due persone, ipotizzando l’acquisto di due abbonamenti da 3 giorni a 65 euro l’uno, bisognerà aggiungere una spesa complessiva di 130 euro. Il costo per l’intero weekend di festival dipende quindi sia dalla città di partenza, sia dalla soluzione scelta per viaggiare e alloggiare. Per esempio, partendo da Roma la spesa media del weekend può andare da 338 euro a 1.084 euro, mentre da Firenze i costi variano da 298 a 983 euro, oltre tre volte in più. Da Milano si possono spendere da 380 euro (bus, due notti in campeggio e due giorni di festival) fino a 1.132 euro (viaggio in treno e alloggio in appartamento).

Per chi è appassionato di fumetti, manga, videogiochi, fantasy e cinema di animazione quello del Lucca Comics&Games è diventato uno dei più importanti appuntamenti non solo in Italia ma in tutta Europa. “In un mondo in cui la tecnologia ci spinge sempre più al culto del sé e al distacco dagli altri, il valore della condivisione delle esperienze trova nella cultura pop una potente e vitale forma di espressione”, si legge nel comunicato del festival, che ha scelto come tema di quest’anno Together (“insieme”) e ha chiesto di rappresentare questa idea a due talentuosi fratelli gemelli di origine israeliana, il fumettista Asaf Hanuka e l’illustratore Tomer Hanuka.

