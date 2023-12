Alimentazione e abbigliamento sono i settori più gettonati per i regali di Natale 2023. Ma oltre il 7% di persone non farà alcun regalo. L’analisi di Federconsumatori

Regali di Natale, Federconsumatori: non ci si rinuncia ma il 7,2% non li farà (Foto Pixabay)

Abbigliamento e alimentazione sono le prime due voci fra i regali più gettonati per il Natale di quest’anno; seguono elettronica, editoria, giocattoli e cura persona. C’è però da considerare che oltre il 7% di italiani non farà alcun regalo. In generale, l’Osservatorio nazionale Federconsumatori calcola un aumento medio dei costi dei prodotti tipici e dei regali di Natale del 10,2% rispetto allo scorso anno. La spesa media, tra chi effettuerà acquisti, sarà di 169 euro a persona, dato pressoché invariato rispetto allo scorso anno.

Regali di Natale, le tendenze di quest’anno

Nonostante i molti rincari, registrati soprattutto per gli addobbi, o regali tecnologici, i viaggi e i prodotti alimentari, e malgrado siano ancora tante le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica, gli italiani non rinunceranno del tutto ai regali di Natale, specialmente quelli destinati ai bambini. Secondo l’analisi di Federconsumatori quest’anno i settori in cui si concentreranno i consumi natalizi sono l’abbigliamento (che perde leggermente terreno rispetto allo scorso anno, -1,4%) e l’alimentazione (che invece registra una crescita delle preferenze del +1,9%). Reggono il settore dell’elettronica, dell’editoria e dei giocattoli, da sempre molto gettonati in queste occasioni, mentre è in crescita il settore della cura della persona e delle gift card (presso negozi, profumerie, piattaforme di contenuti o piattaforme di acquisto online).

È interessante notare, però, che la percentuale di cittadini che non farà alcun regalo si attesta al 7,2%. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, canale preferenziale è l’e-commerce, privilegiato dal 72% degli acquirenti più giovani, seguito dai negozi della propria città. Circa il 68% di chi ha approfittato del Black Friday, inoltre, lo ha fatto anticipando l’acquisto dei regali di Natale.

