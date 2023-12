Regali di Natale, Udicon: spesa media di 249 euro

Gli italiani spenderanno in media 249 euro per i regali di Natale. Uno su cinque spenderà meno rispetto allo scorso anno. Indagine Udicon in vista delle feste

Gli italiani spenderanno in media 249 euro per i regali di Natale. Nel dettaglio, il 53% spenderà fino a 250 euro e il 28% una cifra compresa fra 250 e 500 euro, mentre sono una percentuale residuale le persone che indicano una spesa maggiore. Il 58% degli italiani metterà in conto lo stesso budget dello scorso anno, ma uno su cinque (20%) spenderà meno rispetto allo scorso anno e più di uno su quattro (28%) farà meno regali. A pesare sul portafoglio è l’aumento generale dei prezzi per beni e servizi (89%), che durante l’anno ha condizionato negativamente le abitudini di spesa della popolazione. È quanto emerge da un’indagine sugli acquisti di Natale realizzata dall’Istituto Piepoli per Udicon (Unione per la difesa dei consumatori).

I regali di Natale più gettonati

A parte i giocattoli per i bambini, gli acquisti per i regali natalizi, prosegue l’indagine, si concentreranno maggiormente su abbigliamento (37%), ma anche articoli di profumeria (27%), pelletteria (23%), libri (19%) e alimentari (18%). Soltanto il 9% invece per tecnologia, l’8% per cellulari e smartphone, il 7% per articoli sportivi e, infine, il 3% per le vacanze.

La fase di incertezza si ripercuote anche sulle aspettative degli italiani riguardo al futuro. I dati sulle prospettive economiche indicano infatti che il 56% prevede una situazione stabile nei prossimi 6 mesi, mentre il 20% teme un peggioramento.

Spiega Martina Donini, presidente nazionale Udicon: «L’inflazione è ancora la preoccupazione principale per 9 italiani su 10 e questo significa che l’inversione positiva degli ultimi mesi ancora tarda a farsi sentire sui bilanci familiari. Due italiani su tre hanno anticipato i regali natalizi durante il Black Friday, approfittando di sconti e promozioni. Questo dimostra che i consumatori cercano opportunità a basso prezzo in un momento di incertezza economica».

