San Valentino, i regali del cuore costano sempre di più

Dai regali ai fiori alla cena romantica, se proprio volete festeggiare San Valentino un dato è quasi certo: dovrete sborsare un po’ di più rispetto allo scorso anno. Se vi piace il classico, oppure pensate di cavarvela con un richiamo alla gola e una scatola di cioccolatini, fate attenzione che ormai quella scatola vi costerà una ventina di euro.

Un bouquet di fiori ne costa quasi 50. La fuga romantica, cena e notte fuori con percorso benessere, è per pochi e supera i 200 euro. Come ogni anno Federconsumatori ha monitorato i costi di una serie di regali (da quelli classici alle novità) per San Valentino. E ha scoperto che le coppie faranno i conti con aumenti medi del 13,7%, trainato soprattutto dal rincaro dei cioccolatini.

«Il caro energia, infatti, ha fatto schizzare alle stelle i costi di molti prodotti – spiega Federconsumatori – Dalle pasticcerie, alle serre, ai ristoranti: gli aumenti per le materie prime non risparmiano nessuno e incidono sui costi di produzione e su quelli al consumo. A causa di ciò il prezzo medio di una scatola di cioccolatini è aumentato del 45% rispetto allo scorso anno. Tra i nuovi trend in tema di cioccolatini vi sono le praline con stampa di una foto di coppia o frasi d’amore direttamente sul cioccolato».

San Valentino… a caro prezzo

Rincari più moderati riguardano anche gli altri prodotti che tradizionalmente vengono regalati a San Valentino: dai fiori (+6,4%) ai gioielli (+7,1%).

Una coppia su tre è intenzionata a cenare fuori casa. San Valentino è infatti sinonimo anche di cena romantica: i prezzi variano da città a città, ma anche su questo fronte si registrano rincari dal +7% al +30% circa.

Una tendenza sempre più diffusa è però quella di scegliere attività da fare in coppia, all’insegna del buon cibo o del relax, come il trattamento di coppia presso una SPA, il corso di cucina o di degustazione, un breve weekend fuori casa. E quali sono i prezzi? Diciamo che se volete regalarvi un corso di cucina da fare in due servono circa 70 euro, con un rincaro del 5,7% rispetto allo scorso anno. Per il trattamento SPA con relax di coppia servono 65 euro, più 10,2% rispetto ai 59 euro dello scorso anno.

Per chi se la può permettere c’è la fuga romantica (cena, una notte fuori, colazione, percorso benessere) che nel 2022 costava 188 euro mentre quest’anno sale a 211 euro (più 12,2%). Decisamente per pochi.

Per chi sceglie i regali classici, che sono anche i più semplici da fare: una scatola da 30 praline di cioccolatini costa 18,70 euro contro i 12,90 euro del 2022 e un rincaro di ben il 45%. Per il charm bracciale servono 60 euro contro i 56 dello scorso anno (più 7,1%). Il bouquet di fiori sfiora i 48 euro contro i 45 euro del 2022, più 6,4%.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!