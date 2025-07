L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Agcom- ha introdotto nuove e importanti misure per contrastare il telemarketing, in particolare quelle provenienti dall’estero che utilizzano numeri telefonici italiani camuffati – una pratica nota come “Calling Line Identification” (CLI) spoofing. Le nuove disposizioni, illustrate dal presidente Giacomo Lasorella durante la Relazione annuale dell’Agcom al Senato, prevedono l’obbligo per gli operatori di bloccare tali chiamate, con un’implementazione graduale per numeri fissi e mobili.

Bollini informativi per le offerte 5G: trasparenza per i consumatori

Oltre alle misure anti-spoofing, l’Agcom ha approvato un sistema di classificazione per le offerte 5G, pensato per rendere più trasparente il mercato delle comunicazioni mobili. Le nuove regole prevedono l’introduzione di bollini di colore diverso, utili a segnalare con chiarezza le caratteristiche tecniche e le eventuali limitazioni di velocità delle offerte. Una misura accolta con favore dalle associazioni dei consumatori.

Udicon: “Battaglie vinte, più tutela per i cittadini”

“Bene le nuove misure contro il telemarketing selvaggio e l’introduzione dei bollini informativi per le offerte 5G. Sono battaglie che portiamo avanti da mesi”, ha dichiarato Martina Donini, presidente nazionale di Udicon.

Donini ha sottolineato come lo spoofing sia una “truffa telefonica” che colpisce gli utenti nei momenti più inaspettati.

L’introduzione dei bollini 5G, secondo l’associazione, rappresenta un passo avanti importante verso la trasparenza del mercato. Tuttavia, Udicon evidenzia anche la necessità di colmare il divario digitale: “Se l’innovazione non arriva ovunque e per tutti, allora il divario digitale si trasforma in disuguaglianza vera”.

Codacons: “Bene le misure, ma non bastano”

Anche il Codacons ha accolto positivamente l’annuncio dell’Agcom, pur esprimendo preoccupazioni sull’efficacia a lungo termine delle nuove disposizioni. “Le chiamate commerciali indesiderate continuano, nonostante i 32 milioni di iscritti al Registro delle opposizioni”, ha dichiarato l’associazione.

Dal 19 agosto è previsto il blocco delle chiamate dall’estero con numeri camuffati, ma restano esclusi i numeri falsificati usati da call center situati in Italia e quelli internazionali non camuffati. Il Codacons teme che i call center illegali possano adottare tecnologie ancora più sofisticate per aggirare i nuovi blocchi.

Il quadro complessivo: un passo avanti, ma la strada è lunga

Le novità annunciate rappresentano un passo significativo nella lotta al telemarketing aggressivo, e dimostrano l’impegno crescente dell’Agcom nel proteggere i cittadini. Tuttavia, il fenomeno è complesso e in continua evoluzione, e serviranno ulteriori interventi normativi e tecnologici per garantire un’effettiva tutela degli utenti.

La battaglia contro il telemarketing selvaggio, come evidenziato nella Relazione dell’Autorità, richiederà un’azione coordinata e costante tra istituzioni, operatori e consumatori.