Inps, è online il nuovo sito. Promessa: “l’utente al centro”

È online il nuovo sito dell’Inps, realizzato in collaborazione con gli utenti e in continuo miglioramento

Il nuovo portale che mette l’utente al centro: è la promessa del nuovo sito dell’Inps, oggi online, con informazioni e servizi a portata di mano e disegnati sulle esigenze degli utenti. È online infatti il nuovo sito web dell’INPS realizzato per rendere più accessibili le informazioni e i servizi offerti dall’Istituto e garantire un uso più fluido e intuitivo.

Inps, il nuovo sito

La nuova architettura del sito, informa l’Inps, è stata disegnata e organizzata attraverso un processo di coprogettazione con gli utenti, a cui sono state indirizzate interviste, survey e test di usabilità.

«Il lancio del nuovo sito web testimonia l’impegno dell’INPS a creare un futuro sempre più innovativo, introducendo tecnologie all’avanguardia come il machine learning e l’intelligenza artificiale per adattare l’offerta e la navigazione al comportamento unico di ogni utente. Un futuro in cui la tecnologia al servizio delle persone farà la differenza!», ha dichiarato Pasquale Tridico Presidente dell’INPS.

I contenuti del nuovo sito sono stati organizzati in quattro macrocategorie per minimizzare la complessità e rendere l’esperienza utente più semplice e intuitiva: Pensioni e Previdenza; Lavoro; Sostegni, Sussidi e Indennità; Imprese e Liberi professionisti. Queste, a loro volta, sono suddivise in numerose categorie e sottocategorie.

Il nuovo sito web dispone di uno strumento di feedback, “Ti piace il nuovo portale”, per raccogliere continuamente i commenti degli utenti e orientare il processo di rinnovamento verso il miglioramento continuo dei servizi offerti.

Il progetto è in continuo miglioramento, dice l’Istituto, e le principali innovazioni che verranno introdotte per ora sono l’integrazione di un motore di ricerca che avrà la capacità di comprendere le richieste utente e che si avvarrà del machine learning e analisi semantica delle informazioni; l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale per fornire informazioni, FAQ, documenti o link per l’accesso ai servizi di interesse in modo semplificato e intuitivo; l’implementazione di meccanismi di apprendimento automatico per adattare l’offerta di contenuti e la navigazione al comportamento dell’utente

Online si legge oggi l’avviso che per la migrazione del portale istituzionale dell’Istituto, “sono in corso attività di ottimizzazione e perfezionamento che potrebbero causare occasionali rallentamenti”.

