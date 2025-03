Autoconsumo collettivo di energia, progetto pilota fra Edison e Legacoop Abitanti

Edison e Legacoop Abitanti avviano un progetto pilota per l’autoconsumo collettivo di energia che coinvolge alcuni condomini in provincia di Reggio Emilia

Edison e Legacoop Abitanti, l’associazione nazionale che organizza e rappresenta le Cooperative di Abitanti aderenti a Legacoop, hanno firmato un protocollo di collaborazione per promuovere l’autoconsumo collettivo di energia. Il protocollo è stato firmato in occasione di KEY – The Energy Transition Expo a Rimini da Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia, e Rossana Zaccaria, presidente di Legacoop Abitanti, alla presenza di Simone Gamberini, presidente di Legacoop.

Tra gli obiettivi ci sono la definizione delle modalità attraverso le quali le cooperative potranno accedere a modelli di consumo energetico responsabile e la promozione di incontri di formazione e divulgazione dedicati a sensibilizzare le cooperative su questo tema.

Il progetto pilota

Edison e Legacoop hanno avviato un progetto pilota che coinvolge sei condomini gestiti dalla cooperativa Abicoop, associata a Legacoop abitanti, e situati tra Novellara e Campagnola Emilia (Reggio Emilia).

Il progetto prevede l’installazione da parte di Edison Energia di pannelli fotovoltaici con una potenza complessiva di 341 kWp. L’obiettivo è costruire un’evoluzione del modello di Autoconsumo Collettivo, affinché possa essere successivamente replicato in altre aree territoriali.

“La collaborazione con Legacoop Abitanti rappresenta un passo concreto verso un modello di consumo energetico più equo e sostenibile – ha detto Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia – Con il nostro progetto di autoconsumo collettivo, offriamo ai residenti la possibilità di accedere all’energia rinnovabile senza investimenti iniziali, ottenendo risparmi significativi sulle bollette. Questo approccio genera benefici economici, ambientali e sociali per i cittadini e contribuisce in modo tangibile alla transizione energetica. L’innovativo meccanismo dell’autoconsumo virtuale consente inoltre di ottimizzare l’uso dell’energia prodotta, incentivando un comportamento energetico più consapevole. Grazie a questa collaborazione, possiamo diffondere e replicare questo modello in altri territori, creando un circolo virtuoso che unisce innovazione, sostenibilità ed efficienza economica”.

“Oggi con Edison firmiamo un protocollo che ha l’obiettivo di promuovere una pluralità di modelli di incremento delle fonti energetiche rinnovabili, tra cui quello dell’autoconsumo collettivo. Alcune cooperative hanno già adottato il modello, altre stanno realizzando un approfondito studio di fattibilità. La chiave di questo progetto è certamente annullare il peso dell’investimento inziale per le cooperative e coinvolgere gli abitanti in percorsi di formazione e informazione per ridurre i loro consumi e renderli soggetti attivi della transizione ecologica”, ha aggiunto Rossana Zaccaria, Presidente di Legacoop Abitanti.

Il modello di autoconsumo collettivo

Il modello di autoconsumo collettivo di Edison Energia permette a condomini e cooperative di abitanti di accedere a energia da fonte rinnovabile riducendo le emissioni di CO2 senza dover sostenere l’investimento iniziale dell’impianto fotovoltaico e supportando congiuntamente e la transizione energetica.

Edison installa e gestisce l’impianto fotovoltaico, l’energia prodotta viene venduta alla rete nazionale e, monitorando il consumo dei residenti, vengono riconosciuti gli incentivi economici previsti dalla normativa per 20 anni dalla registrazione della Comunità sul portale del GSE.

Il modello promuove e attiva nuovi comportamenti di consumo più consapevoli: il cittadino riceve infatti tanti più benefici quanto più i consumi sono concentrati durante le ore in cui l’impianto produce energia. I benefici includono risparmi sui costi energetici e l’assenza di spese iniziali per i condomini. Oggi le comunità energetiche condominiali contrattualizzate da Edison Energia sono 75, di cui 20 già in esercizio, con circa 2.000 nuclei familiari aderenti. L’obiettivo di Edison è avere una quota pari al 25% delle comunità energetiche condominiali entro il 2030.

