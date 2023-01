Bolletta del gas, si va verso il calo. Premialità in bolletta energetica, UNC: rischio stangata

Si va verso un calo della bolletta del gas mentre si attendono i dati ufficiali dell’Arera. Il Governo sta studiando meccanismi premiali per il risparmio energetico in bolletta. UNC: i consumatori hanno già ridotto tutti i loro consumi

Ci si attende una diminuzione per la bolletta del gas. E una rimodulazione degli interventi sulle bollette energetiche per quando finiranno gli incentivi, col Governo che sta pensando a meccanismi premiali per chi sarà in grado di fare risparmio energetico. All’ordine del giorno ci sono le proposte di intervento sulle bollette dell’energia, mentre si attende l’aggiornamento dell’Autorità per energia, reti e ambiente (Arera) che renderà noto i valori della bolletta gas per le famiglie ancora in tutela il prossimo 2 febbraio. Sia il titolare del Mef sia Nomisma hanno già annunciato un calo sulle bollette del gas di gennaio.

Sulle bollette Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, ha spiegato che il meccanismo allo studio del Governo prevede che la bolletta venga divisa in due parti: da un lato una tranche di consumi con un prezzo protetto (il 70-80% del consumo annuo stimato sulla base dell’anno precedente), mentre l’eccedenza sarebbe ancora al prezzo di mercato.

«Sono in arrivo bollette calmierate fino al 70% per aziende e famiglie virtuose», ha detto in un’intervista al Messaggero Valentino Valentini spiegando che «vanno premiati i comportamenti virtuosi di imprese e famiglie con il meccanismo incentivante. Accanto a questo bisogna spingere sulle rinnovabili, continuare la diversificazione delle fonti, ridurre le emissioni di CO2. In una parola continuare a ridurre i consumi nel solco della transizione green» (fonte: ItaliaOggi).

È un meccanismo che però non piace all’Unione Nazionale Consumatori che denuncia un rischio stangata per tutti – nonché la difficoltà di risparmiare energia in contesto in cui le famiglie già hanno tagliato molto.

«È di tutta evidenza che se per prezzo protetto si intende che gli sconti attualmente vigenti, ossia annullamento degli oneri di sistema e Iva sul gas al 5%, saranno confermati solo sul 70/80% dei consumi, mentre per il restante 20/30 sarà ripristinato il prezzo pieno, allora vuol dire che il Governo, con la scusa del risparmio energetico, intende aumentare le tasse a tutti gli italiani sulle bollette di luce e gas – dice Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori – Considerato, infatti, che il 2022 è stato l’anno più caldo di sempre e che i riscaldamenti sono rimasti accesi per 15 giorni in meno e per 1 ora in meno al giorno, nessuno sarà in grado di scendere con i consumi rispetto all’anno precedente, men che meno per il 20 o addirittura per il 30 per cento. Anche perché con questi prezzi lunari i consumatori hanno già ridotto all’osso tutti i loro consumi».

Mentre si attende l’aggiornamento delle tariffe gas di Arera, previsto per il 2 febbraio, Nomisma ha stimato con l’Ansa che per gennaio ci dovrebbe essere un taglio del 33% delle bollette, per un risparmio stimato in 712 euro l’anno sulla bolletta del gas per la famiglia tipo. Anche il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti nei giorni scorsi aveva parlato di un calo, stimato nel 40%.

«La decisione sui costi energetici in bolletta il governo la aspetta da Arera, che la renderà nota all’inizio di febbraio. Ho annunciato il 40% per cento seguendo l’andamento del mercato, poi Arera farà i calcoli. In ogni caso sarà una diminuzione significativa con la speranza che la riduzione dei prezzi si consolidi anche nei prossimi mesi», ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti a margine di un’iniziativa elettorale (fonte: Il Sole 24 Ore).

Per il Codacons, la riduzione delle tariffe del gas del 40% a gennaio equivarrebbe a un risparmio sulla bolletta del gas di 845 euro a famiglia l’anno.

«A dicembre le tariffe del gas stabilite da Arera per il mercato tutelato sono salite a 150,95 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse – ha detto il Codacons – Un eventuale abbattimento delle bollette del 40% porterebbe quindi il costo del gas a scendere a gennaio a quota 90,57 centesimi di euro al metro cubo. Se dovessero trovare conferma le previsioni del Ministro, la bolletta media annua del gas, considerati i consumi di una famiglia “tipo”, passerebbe così dagli attuali 2.113 euro annui a nucleo a 1.268 euro, con un risparmio di circa 845 euro a famiglia. Occorrerà in ogni caso attendere i dati ufficiali di Arera, che saranno diffusi i primi di giorni di febbraio, per conoscere la reale entità dei cali tariffari del gas e capire come la riduzione delle quotazioni sui mercati si rifletterà sulle bollette degli italiani».

