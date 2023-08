Bolletta della luce e consumi: come ridurre sprechi e costi

Con l’aumento delle spese per bollette di luce ed energia, sono cambiante anche le abitudini da parte di moltissimi cittadini, per ottenere risparmio energetico sia in casa sia nell’ambiente di lavoro

Gli avvenimenti internazionali di quest’ultimo anno, nonché le situazioni di scarsità di risorse che sono emerse dopo il crollo della produzione durante gli anni della pandemia, senza dubbio, hanno contribuito a innalzare in modo notevole le spese legate alle utenze domestiche nel corso dei mesi passati. Si è trattato di un fenomeno che ha colpito un po’ tutte le famiglie italiane, a qualsiasi livello, con vari livelli di impatto, e che ha indotto il Governo ad adottare specifiche misure per alleggerire l’impatto sulle fasce più deboli della popolazione. Ciò che ne è scaturito, però, non sempre ha consentito il raggiungimento degli obiettivi auspicati. Tante volte l’aumento è stato così ingente ed evidente che ha provocato situazioni difficili e ha indotto un po’ tutte le persone a correre ai ripari adottando pratiche più o meno efficaci e di vario tipo, da quelle sentite da amici o lette online all’adozione di dispositivi più o meno impegnativi per poter in qualche modo abbattere la spesa legata soprattutto all’energia elettrica. Si è, quindi, visto un aumento notevole di un cambiamento delle abitudini da parte di moltissimi cittadini, tese al risparmio energetico sia in ambito domestico e familiare, sia in ambienti di lavoro, quali la propria azienda o negli uffici.

Le buone pratiche da adottare per ridurre consumi e costi dell’energia

Per comprendere come è meglio comportarsi per ridurre i consumi dell’energia nelle quattro mura domestiche, ma anche nel proprio posto di lavoro basta anche solo indagare un po’ online, scorrendo i contenuti sull’argomento, adatti a fornire questa tipologia di consigli, come ad esempio l’ articolo di ExpressVPN sui costi dei consumi elettrici e le modalità più indicate per ridurli. In questo modo lo si può apprendere anche con esempi pratici e costruirsi un quadro chiaro di quanto, ogni elettrodomestico o dispositivo possa impattare sui consumi e sulla bolletta.

In ogni caso, per fornire alcuni suggerimenti molto efficaci per far risparmiare possiamo elencare alcuni di questi metodi.

Ridurre gli sprechi

Ridurre lo spreco di energia è il modo più intuitivo e persino scontato per abbattere consumi e costi in bolletta. Se, da una parte, è quasi banale richiamarlo all’attenzione degli utenti, d’altro canto, metterlo in pratica è tutt’altro che ovvio. Se, per abitudine si tende a lasciare luci accese nelle stanze anche se al loro interno non c’è nessuno, i dispositivi in carica di notte, per un tempo superiore a quello necessario alla ricarica della batteria e, ancora, lasciare i dispositivi accesi in modalità standby, in realtà non si sta risparmiando sui consumi, neanche se i modelli di dispositivi ed elettrodomestici sono di ultima generazione. È opportuno impegnarsi per cercare di disattivare e spegnere completamente i dispositivi inutilizzati o, in alternativa, trovare altri metodi per ridurre un eventuale spreco e rendere l’utilizzo dell’energia più efficiente.

Adottare alternative rispetto ai sistemi e alle abitudini tradizionali

Intervenire sulla tipologia di dispositivi o adottare strumenti che possano provvedere al posto nostro a spegnerli completamente è un modo comodo per abbattere i consumi senza troppo sforzo. Ne è un esempio piuttosto efficace la domotizzazione degli impianti elettrici.

Attraverso la connessione di tutte le prese di corrente a un’unica fonte di comando, anche a distanza, si possono attivare e disattivare anche a distanza, senza necessariamente essere presenti in casa o col dispositivo a portata di mano. In questo modo si può assistere a una buona ottimizzazione dei consumi e un abbattimento di sprechi e costi. In alternativa esistono anche timer e dispositivi che regolano i tempi di accensione e spegnimento di un apparecchio, da applicare ai singoli dispositivi o alle ciabatte multipresa, così da regolare automaticamente i tempi di accensione e ridurre gli sprechi.

Pensare alle fonti rinnovabili

Di sicuro l’installazione di sistemi per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile richiede una spesa non indifferente, tuttavia più essere un’ottima soluzione per l’aumento dei prezzi.

Anche in tal senso esistono buone vie di mezzo, come il minifotovoltaico da installare sul balcone di casa, certamente più economico rispetto ai pannelli da impiantare sul terrazzo. Se da una parte non garantiscono la copertura di tutto il fabbisogno energetico di un’attività o un appartamento, allo stesso tempo, però, possono abbattere i consumi dei piccoli dispositivi di uso quotidiano, che comunque impattano sul costo finale dell’energia.

