Bollette, CdM proroga misure di sostegno per altri tre mesi

Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto sulle bollette di luce e gas. Ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. Secondo le prime stime, la misura vale 3,27 miliardi di euro.

L’Iva sul gas al 5% è stata prorogata anche al prossimo trimestre. Spiega il Sole 24 Ore: «Vengono dunque azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell’Iva confermata al 5%. È quanto prevede il provvedimento arrivato sul tavolo dei ministri, un provvedimento snello, appena due pagine e sei articoli. L’articolo 1, sul contenimento dei rincari delle bollette elettriche, prevede l’annullamento degli oneri generali di sistema «anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico», si legge nel testo».

UNC: la luce deve tornare a prezzi ragionevoli

«Con l’inflazione al 6,8%, dovuta prevalentemente ai rincari dei prezzi energetici, le tariffe di luce e gas devono scendere di parecchio per raffreddare una situazione ormai divenuta esplosiva – ha commentato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori – In particolare, considerato che i riscaldamenti ora sono spenti, mentre a luglio ci sono i picchi di consumi di elettricità, è la luce che deve tornare a prezzi ragionevoli. Inoltre, servono seri interventi strutturali, se non vogliamo ogni trimestre stanziare miliardi che magari finiscono per aiutare anche chi non ne ha bisogno».

Codacons: misure non risolvono emergenza prezzi

Per il Codacons le misure del Governo non risolvono l’emergenza prezzi e tariffe.

«Gli sconti prorogati dal Governo non eviteranno una nuova stangata sulle bollette degli italiani, considerato l’andamento delle quotazioni dell’energia – dice il presidente Carlo Rienzi – Ancora peggiore la situazione dei carburanti, dove i listini sono letteralmente fuori controllo e avranno ricadute pesantissime sui prezzi al dettaglio già alle stelle. Ciò che realmente serve a famiglie e imprese è il blocco dei prezzi di luce, gas, benzina e gasolio, con tariffe amministrate dallo Stato in modo da stroncare le speculazioni che stanno svuotando le tasche dei cittadini».

