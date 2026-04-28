martedì 28 Aprile 2026

Pronti a contare, il progetto nazionale dei Consumatori sul credito al consumo

Pronti a contare, al via gli incontri di formazione per i cittadini

Partono da Cagliari, il 30 aprile, le attività di informazione e formazione per i cittadini realizzate nell’ambito del progetto “Pronti a contare”

28 Aprile 2026 Redazione

Prendono il via le attività di info-formazione rivolte ai cittadini nell’ambito del progetto “Pronti a Contare”. Da mercoledì 30 aprile fino a settembre 2026, le associazioni dei consumatori aderenti al progetto realizzeranno eventi in presenza distribuiti su tutto il territorio nazionale (una o più tappe in ogni regione) e webinar, gratuiti e aperti a tutti.

Quanto sono bravi gli italiani con il denaro?

Pronti a contare è il nuovo programma nazionale, finanziato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dedicato alla diffusione di una cultura responsabile nell’utilizzo del credito al consumo, lanciato a dicembre dello scorso anno.

A febbraio sono stati presentati i risultati della ricerca lanciata per il progetto, cui hanno preso parte oltre duemila cittadini. Dalla ricerca è emerso che gli italiani mostrano un’alta fiducia nella propria capacità di gestire il denaro, che alla prova dei fatti si infrange però con le competenze reali. Si sentono “bravi con i soldi” ma spesso queste competenze sono parziali, come emerge dalla conoscenza incompleta dei termini finanziari, da una certa confusione (ad esempio fra carte di credito e di debito) e da alcune difficoltà concrete. Ancora: strumenti come il Buy Now, Pay Later sono in forte crescita fra i giovani ma con una scarsa percezione dei rischi.

I temi al centro degli incontri

L’iniziativa ha una particolare attenzione verso i gruppi di consumatori più vulnerabili (donne, anziani, immigrati, famiglie in difficoltà) ma si rivolge anche con forza ai giovani, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza economica personale e familiare e di stimolare comportamenti finanziari responsabili. Durante gli eventi verranno affrontati in modo pratico diversi aspetti, quali:

  • Il valore del denaro e la gestione consapevole delle scelte di consumo
  • Il riconoscimento precoce del sovraindebitamento e la prevenzione dei rischi
  • Le specificità di genere e culturali nella gestione economica
  • La costruzione di un bilancio familiare personalizzato e sostenibile
  • La lettura consapevole di contratti e documenti finanziari
  • Gli operatori del credito e i prodotti disponibili (opportunità e criticità)
  • I rischi del credito digitale, Buy Now Pay Later e consumo online
  • Le soluzioni praticabili per uscire dal sovraindebitamento
  • Le risorse presenti sul territorio (banche, Caritas, fondazioni antiusura, ecc.)

Ogni incontro sarà arricchito da testimonianze e storie di vita reali per favorire l’identificazione e la riflessione personale dei partecipanti. Saranno inoltre forniti suggerimenti pratici e strumenti operativi per sostenere scelte finanziarie consapevoli.

Eventi di informazione e formazione, si parte il 30 aprile

Le associazioni dei Consumatori aderenti al progetto (Adiconsum capofila, Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino) hanno definito uno schema comune per tutti gli eventi, che prevede il coinvolgimento non solo degli esperti delle associazioni, ma anche di importanti attori istituzionali e del terzo settore: banche, Caritas, fondazioni antiusura, associazioni rappresentative di gruppi vulnerabili e Pubbliche Amministrazioni.

Si parte dunque con gli eventi di Pronti a contare. E si parte dalla Sardegna. Il primo incontro si terrà giovedì 30 aprile 2026 dalle ore 9:00 alle 13:00 presso il Centro Scuola Pirandello (Via Nazario Sauro 9, Cagliari). Il tema sarà “Il corretto uso delle tecnologie informatiche nella navigazione online”. Sviluppare un pensiero consapevole e critico per prevenire situazioni di disagio o di rischio di sovraindebitamento.

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