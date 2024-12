Ddl concorrenza, Consumatori: più tutele agli utenti vulnerabili dell’energia

Gli utenti vulnerabuili dell’energia potranno passare al servizio a tutele graduali. Le associazioni dei consumatori riunite nel Cncu (Consiglio nazionale consumatori utenti) approvano l’emendamento Gusmeroli al Ddl Concorrenza che permette agli utenti vulnerabili dell’energia di migrare più facilmente al Servizio a tutele graduali.

Il Servizio a Tutele Graduali è il servizio predisposto dall’Autorità per energia, reti e ambiente (Arera) per accompagnare il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato). Rientrano automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali, senza alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica, tutti i clienti che non hanno un venditore sul mercato libero. Il Servizio a Tutele Graduali viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente.

Cncu: risparmio potenziale da 1,3 miliardi in bolletta

Un risparmio potenziale da 1,3 miliardi di euro sulle bollette dell’energia elettrica per i soggetti vulnerabili (compresi gli over 75) che rappresentano circa 11,5 milioni di utenze del mercato libero. Così le associazioni dei consumatori riunite nel Cncu (Acu, Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Associazione consumatori, Casa del consumatore, Codici, Codacons, Confconsumatori, Ctcu, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Assourt) commentano il via libera all’emendamento al Ddl Concorrenza firmato dal del presidente della commissione Attività produttive della Camera dei deputati, Alberto Luigi Gusmeroli.

“Si è consentito agli utenti vulnerabili dell’energia – dichiarano i rappresentanti delle associazioni – dimigrare dalla maggior tutela o dal mercato libero al servizio a tutele graduali in modo semplice e diretto. È paradossale che ad oggi gli utenti più deboli si ritrovino a pagare bollette più salate rispetto ai non vulnerabili. Per questo ringraziamo il presidente Gusmeroli e siamo pronti a offrire il contributo delle associazioni dei consumatori per avviare una campagna informativa a tappeto sul territorio”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!