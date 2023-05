Edison Energia, ecco le misure di sostegno alla popolazione dell’Emilia-Romagna

Misure straordinarie da parte di Edison Energia, vicina alla popolazione colpita dall’alluvione in Emilia-Romagna. Come si legge in una nota, Edison Energia “in ottica di vicinanza ai clienti nei comuni alluvionati, mette a disposizione un team dedicato per una pronta risposta ad eventuali richieste di informazioni e di dilazioni di pagamento anche per le scadenze precedenti gli eventi straordinari di questi giorni. I clienti possono contattare a tale fine il numero verde del servizio clienti”.

Le misure messe in atto

“Per offrire un’ulteriore sostegno ai clienti Inoltre Edison Energia riconoscerà un contributo economico pari al valore medio equivalente della componente energia per il tutto il mese di maggio alle famiglie clienti residenti nei comuni gravati dall’emergenza – informa l’azienda – Inoltre, anticipando le disposizioni del Governo e di ARERA in materia di sospensione dei termini dei pagamenti delle fatture, Edison Energia ha sospeso tutte le attività relative al sollecito dei pagamenti e alle sospensioni di fornitura per morosità dal 18 maggio scorso per tutte le utenze sul territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forli-Cesena, Rimini e Ferrara. Edison energia è inoltre in costante contatto con i distributori di zona per fornire ai nostri clienti informazioni relative allo stato di evoluzione della situazione”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!