Alluvione Emilia-Romagna, ABI alle banche: non riscuotere commissioni su bonifici per aiuti

Proseguono le iniziative di sostegno ai territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna.

L’Associazione bancaria italiana (ABI) ha diffuso una lettera circolare agli Associati in cui, in analogia a precedenti eventi emergenziali, “invita tutte le Banche associate a non riscuotere commissioni su bonifici, o altre forme di trasferimento fondi, disposti sui conti correnti dedicati agli aiuti per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, adottando ogni utile iniziativa in tal senso”.