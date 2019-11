Edison incontra le associazioni di consumatori: dialogo e collaborazione sono fondamentali

Edison e le associazioni dei consumatori insieme per il dialogo e la collaborazione. Perché «il dialogo con le associazioni di consumatori riveste un ruolo fondamentale per Edison e si basa su una relazione di fiducia, trasparenza ed impegno costruita negli anni».

Così l’azienda in una nota in cui racconta l’ultima iniziativa con le associazioni, quella fatta il 14 novembre, giornata di incontro fra le associazioni dei consumatori del CNCU ed Edison.

L’incontro Edison-Cncu

L’incontro, spiega l’azienda, si è svolto presso la sede di Edison a Milano ed è stata l’occasione per un dialogo trasparente ed efficace tra tutte le associazioni di consumatori del CNCU, l’Amministratore Delegato di Edison Energia Massimo Quaglini e il nuovo direttore della sostenibilità istituzioni e regolazione di Edison, Marco Peruzzi.

«Il dialogo con le associazioni di consumatori riveste un ruolo fondamentale per Edison e si basa su una relazione di fiducia, trasparenza ed impegno costruita negli anni. Preziosi momenti di scambio sui diversi temi relativi alla transizione energetica, al mercato retail e alla tutela dei consumatori e alla realizzazione di progetti condivisi che si inquadrano anche in un’ottica di responsabilità di Edison verso tutti i suoi stakeholders. Questa interazione basata su ascolto e dialogo sono elementi imprescindibili per Edison per comprendere le necessità e le problematiche dei consumatori, così da poter definire al meglio i servizi da offrire per soddisfarne le esigenze».

La seconda parte della giornata è stata dedicata alla visita delle officine Edison, un polo per l’innovazione e la sperimentazione di soluzioni digitali applicate al settore dell’energia all’interno del PoliHub di Bovisa. Si tratta di una collaborazione tra Edison e il Politecnico di Milano, un esempio virtuoso di come imprese, istituzioni, mondo accademico e giovani generazioni possono dare un contributo concreto alla creazione di progetti innovativi, per costruire un mondo sempre più sostenibile e a misura delle comunità e del tessuto economico del territorio. Le officine affiancano il Digital center di Edison presso il quale si svolgono le attività di ricerca sviluppo e innovazione con cui Edison vuole costruire le proprie soluzioni per un futuro di energia sostenibile.