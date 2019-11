Black Friday, parte lo shopping di Natale. Il giro d’affari sfiora quest’anno i 2 miliardi

Il Black Friday di quest’anno sarà la partenza ufficiale per le spese natalizie. Il Venerdì Nero degli sconti speciali, offerti da un numero sempre maggiore di negozi e catene commerciali, quest’anno aprirà infatti la stagione degli acquisti natalizi: un regalo su tre verrà comprato proprio durante la settimana del Black Friday.

E quella che si prospetta sarà davvero una settimana di spese: 17 milioni di italiani sono pronti a fare a acquisti e ad animare un giro d’affari che quest’anno sfiorerà i 2 miliardi di euro, in aumento del 20% rispetto all’andamento dello scorso anno.

Sono le prime stime sull’evento che vengono dal Codacons. Il 29 novembre, Black Friday, insieme a tutta la settimana di sconti e promozioni legata all’evento – si parla spesso non a caso di Black Week – genererà un giro d’affari di quasi 2 miliardi di euro, in gran parte legato al commercio elettronico, grande protagonista di queste giornate di shopping.

Il Codacons, come detto, ha diffuso le prime previsioni sull’andamento di questa iniziativa ormai uscita dalla tradizione statunitense, attesa dai consumatori italiani, e alla quale aderiscono un numero crescente di esercenti e catene di negozi.

«L’ammontare degli acquisti tra Black Friday e Cyber Monday, e più in generale durante l’intera settimana di sconti straordinari, sfiorerà quest’anno quota 2 miliardi di euro, in crescita del +20% sul 2018 – spiega il Codacons – La parte del leone la farà ancora una volta l’e-commerce, con 1,4 miliardi di euro di transazioni online , e in totale saranno coinvolti circa 17 milioni di italiani con un aumento del +13% di acquirenti rispetto allo scorso anno».

L’attenzione e l’adesione al Black Friday non sono legate solo all’aumento di negozi e catene che aderiscono e applicano sconti speciali, ma anche alla vicinanza col Natale. I consumatori approfitteranno delle promozioni e dei ribassi di prezzo per anticipare qualche regalo a parenti e amici. Tanto è vero che, secondo le prime stime del Codacons, quest’anno 1 regalo di Natale su 3 sarà acquistato proprio durante la settimana del Black Friday.

Vale però anche per il Black Friday il monito di sempre: fare attenzione prima di comprare.

«Il rischio di cadere in truffe e raggiri durante il Black Friday è altissimo, specie per gli acquisti sul web – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per tale motivo abbiamo realizzato una guida pratica con i consigli per effettuare compere in tutta sicurezza».