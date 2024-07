Energia, Federconsumatori: Arera proroga l’offerta Placet in deroga fino a dicembre 2025

L’Autorità per energia, reti e ambiente proroga l’offerta Placet in deroga per i clienti gas non vulnerabili fino a dicembre 2025

Rinnovo dell’offerta Placet in deroga per ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2025, per i clienti domestici di gas naturale non vulnerabili e per i condomini uso domestico. È quanto disposto dall’Arera, Autorità per energia reti e ambiente, in una delibera della scorsa settimana.

L’offerta Placet in deroga è dedicata ai clienti domestici non vulnerabili gas serviti in tutela che non hanno effettuato la scelta di un’offerta nel mercato libero. Chi infatti, per qualsiasi ragione, non ha ancora effettuato una scelta, resterà con il medesimo venditore e avrà la fornitura garantita, ma si vedrà applicare da gennaio 2024 l’offerta Placet in deroga, con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità, ma con componente fissa annuale (Pfix) definita dal venditore stesso.

“Una notizia positiva per gli utenti – commenta Federconsumatori – penalizzati dal passaggio obbligato e un mercato libero tutt’altro che competitivo”.

Proroga per l’offerta Placet in deroga

La scorsa settimana dunque l’Arera, con delibera 309/2024, ha confermato che, per i clienti gas non vulnerabili, l’offerta Placet resterà in vigore almeno fino a dicembre 2025.

Secondo le disposizioni, entro il 30 settembre 2024, il venditore di gas dovrà comunicare ai clienti domestici non vulnerabili e ai condomini uso domestico titolari delle offerte Placet in deroga il rinnovo a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

“Solo nel caso in cui venga proposto un rinnovo dell’offerta Placet in deroga alle medesime condizioni economiche vigenti fino al 31 dicembre 2024, il venditore potrà allegare la comunicazione alla prima bolletta utile, altrimenti – spiega Federconsumatori – dovrà disporre un invio separato, nel quale illustrerà i contenuti e gli effetti della variazione proposta. Vigileremo, ovviamente, sulla correttezza delle comunicazioni che, in altre occasioni, sono state a dir poco carenti”.

Mentre nell’offerta Placet ordinaria il prezzo è determinato liberamente dal venditore del mercato libero, sia per la quota energia che per la quota fissa di commercializzazione, per la componente fissa e per quella variabile, nell’offerta Placet in deroga solo la quota fissa annuale è determinata dal venditore.

Federconsumatori esprime soddisfazione per il provvedimento e ricorda le criticità collegate al passaggio al mercato libero, rivendicando la necessità di una costante informazione ai cittadini perché facciano scelte consapevoli nel mercato dell’energia.

“Accogliamo positivamente la decisione dell’Autorità di prorogare l’offerta Placet in deroga, sulla quale abbiamo già espresso parere favorevole in sede di consultazione: si tratta, infatti, dell’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo rispetto a una qualsiasi offerta sul libero mercato – spiega l’associazione – L’abolizione del mercato tutelato e il via libera incondizionato al mercato libero avrebbe dovuto garantire, secondo le promesse, una maggiore concorrenza. Ad oggi, in realtà, emerge solo che sono stati liberalizzati i rincari e gli abusi da parte delle compagnie. Questo atto, quindi, appare come il minimo, dovuto, tentativo di porre rimedio a una liberalizzazione mal concepita e mal realizzata, in assenza anche di una campagna di informazione ai cittadini che si sono trovati in balìa dei soprusi e delle false informazioni”.

