Banche, Confconsumatori: al via il processo MPS IV. Udienza il 23 settembre

“In arrivo una nuova opportunità di ristoro per gli azionisti di banca MPS: dopo i primi processi penali (il terzo ancora in fase di udienza preliminare) si apre un quarto filone relativo ai crediti deteriorati (NPL) tra il 2016 e il 2018. I cittadini potranno anche in questo caso costituirsi come parte civile”.

È quanto informa una nota di Confconsumatori.

“Si aprirà dunque il prossimo 23 settembre un altro procedimento, che riguarda reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, nonché falso in prospetto informativo (per sopravvalutazione di crediti NPL) commessi tra il 30.9.2016 e il 12.4.2018. Pertanto, potrà costituirsi chi era titolare di azioni della banca in questo periodo di tempo, anche se comprate prima o vendute nel periodo di tempo stesso”.

Perché costituirsi parte civile?

Confconsumatori è nuovamente pronta ad assistere (anche a distanza) i risparmiatori di azionisti che desiderano costituirsi come parte civile nel processo penale, allo scopo di ottenere – in caso di condanna degli imputati – un risarcimento per il danno subito per i reati oggetto del procedimento.

Sarà possibile presentare la domanda di costituzione di parte civile solo per un breve periodo di tempo: la documentazione necessaria deve essere raccolta e depositata entro la data dell’udienza, dunque il 23 settembre 2024. Dopo tale data, non sarà più possibile costituirsi per effetto della riforma Cartabia.

Si invitano, pertanto, gli azionisti interessati a reperire fin da subito la documentazione che, se non già in proprio possesso, potrà essere richiesta alla Banca: oltre ai documenti di identità serviranno, in particolare, la prova di acquisto delle azioni e un estratto conto titoli (o documento equivalente) con cui si possa dimostrare il possesso delle azioni nel periodo 30.9.2016-12.4.2018. Confconsumatori, per assistere i risparmiatori, raccoglierà la documentazione entro il termine ultimo del 16 settembre 2024, al fine di consentire ai propri legali la redazione degli opportuni atti.

Gli azionisti interessati o che desiderano ricevere maggiori chiarimenti circa la possibilità di costituirsi parte civile nel processo MPS IV possono scrivere un’e-mail all’indirizzo risparmio@confconsumatori.it oppure rivolgersi direttamente alle sedi territoriali di Confconsumatori della Confconsumatori presenti sul territorio italiano. Tutti i recapiti sono disponibili al link: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

