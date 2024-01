Energia, l’11 gennaio il webinar Codacons sulla fine del mercato tutelato

In vista dell’imminente fine del mercato tutelato per l’energia elettrica e il gas il Codacons promuove un webinar informativo con la partecipazione di Acquirente Unico.

Si passa dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia. Cosa significa? Quali sono le conseguenze? La domande per i consumatori sono tante, così, in vista dell’imminente fine del mercato tutelato per l’energia elettrica e il gas, il Codacons ha promosso un webinar informativo con la partecipazione di Acquirente Unico.

Webinar Codacons sul mercato dell’energia

Il webinar, intitolato “Viaggio dal Mercato Tutelato al Mercato Libero“, si terrà l’11 gennaio alle ore 11.00, ed è rivolto ai consumatori al fine di fornire informazioni cruciali in merito ai cambiamenti imminenti.

“Coloro che hanno finora usufruito del mercato tutelato saranno chiamati a compiere una scelta consapevole riguardo all’operatore a cui affidarsi – spiega l’associazione – Questa decisione potrebbe comportare la permanenza con lo stesso gestore utilizzato in precedenza oppure l’adozione di uno nuovo, con l’applicazione di diverse regole tariffarie. È dunque cruciale per gli utenti comprendere le implicazioni di queste modifiche e adottare le necessarie precauzioni al fine di garantire una transizione agevole e vantaggiosa nel contesto del nuovo mercato libero dell’energia”.

Per seguire l’evento sul web è sufficiente registrarsi al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8816108968024990304

