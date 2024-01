Liberalizzazione del mercato dell’energia, da MDC la guida per i consumatori

Dal Movimento Difesa del Cittadino arriva un’articolata guida ai consumatori per la liberalizzazione del mercato del gas e dell’energia elettrica.

La guida si concentra su diversi temi tra cui la liberalizzazione del mercato, le offerte disponibili, i diritti e doveri del consumatore, i benefici come il bonus sociale e il bonus elettrico, nonché le procedure di reclamo e segnalazione presso l’Autorità di Regolazione. Riportiamo di seguito la parte dedicata alla liberalizzazione e agli strumenti a disposizione dei consumatori (in una prossima pubblicazione, i chiarimenti e le informazioni sui bonus). La Guida è aggiornata al decreto legge 05.12.23.

La liberalizzazione del mercato dell’energia

Dal 10 gennaio 2024 per il gas ed in via definitiva per l’elettricità dal 1 Aprile 2024, con la fine del mercato tutelato, ci sarà un cambiamento che interesserà tutti gli utenti chi ancora non hanno fatto l’ingresso nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas.

Una svolta importante per milioni di consumatori.

Questa guida, basata sui contenuti forniti dal sito ufficiale dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed aggiornata all’ultimo Decreto del Governo del 5 dicembre 2023 offre informazioni chiave per comprendere e affrontare questi cambiamenti.

Con questo strumento il Movimento Difesa del Cittadino mira a supportare tutti i consumatori, in particolare i Clienti Vulnerabili, attraverso i cambiamenti imminenti, offrendo informazioni chiare e risorse pratiche per navigare con successo nel nuovo panorama dei mercati del gas e dell’energia elettrica.

“La transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia rappresenta un importante passo per i consumatori alla ricerca di maggiori opzioni e flessibilità – si legge nella Guida – Tuttavia, tale passaggio può risultare complesso e suscitare incertezze senza un’adeguata informazione e accompagnamento. È essenziale riconoscere la necessità di un sostegno informativo robusto, fornendo ai consumatori le conoscenze necessarie per prendere decisioni consapevoli”.

Parte 1: Liberalizzazione del Mercato del Gas

1.1 Cosa cambierà

Con l’avvio della liberalizzazione del mercato del gas dal 1 gennaio 2024, il fornitore attuale sarà tenuto a proporre a questi clienti un’offerta di mercato libero presente nel suo portafoglio: dovrà essere la più economica tra le offerte disponibili per i domestici.

A settembre 2023, le famiglie e i condomìni che si trovano ancora nel servizio di tutela gas riceveranno una comunicazione da parte del proprio venditore nella quale verrà evidenziata la possibilità di scegliere l’offerta di mercato libero più conveniente, in termini di spesa annua stimata, tra le offerte in corso di validità del venditore al momento della comunicazione.

Se il cliente finale non sottoscrive le nuove condizioni di fornitura proposte dal venditore, né un diverso contratto di mercato libero con lo stesso o con altro venditore, a partire da gennaio 2024 il venditore continuerà a erogare il servizio a con condizioni economiche e contrattuali simili a quelle delle offerte PLACET di gas naturale a prezzo variabile. Il cliente potrà comunque in ogni momento scegliere una diversa offerta nel mercato libero.

Questo nuovo scenario influenzerà anche i Clienti Vulnerabili di energia elettrica ovvero coloro che:

vivono in condizioni economicamente svantaggiate;

presentano gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica;

presentano disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

abitano in una struttura di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa;

hanno un’età superiore ai 75 anni.

Nel caso di clienti di gas naturale vulnerabili forniti nel servizio di tutela, da gennaio 2024 il venditore continuerà ad erogare la fornitura con il servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni economiche previste per il servizio di tutela gas definite dall’Autorità e con le condizioni contrattuali dell’offerta PLACET di gas naturale (ad eccezione della modalità di ricezione della bolletta, che sarà uguale a quella già in uso da parte del cliente nell’ambito del servizio di tutela).

Il cliente servito in tutela gas che non è stato identificato come vulnerabile può richiedere al proprio o altro venditore di essere servito nel servizio di tutela della vulnerabilità compilando il modulo che riceverà anche dal proprio venditore nel mese di settembre 2023. A questo link troverai il Modulo autocertificazione vulnerabilità

1.2 Clienti Non Vulnerabili

I Clienti non Vulnerabili, invece, avranno una maggiore libertà nella scelta del fornitore di gas. Potranno esplorare le diverse offerte presenti sul mercato, valutando tariffe, condizioni contrattuali e servizi aggiuntivi offerti dai fornitori.

Parte 2: Liberalizzazione del Mercato dell’Energia Elettrica

2.1 Preparazione al Cambiamento per Clienti non Vulnerabili

Per agevolare il passaggio al mercato libero dei Clienti Domestici non Vulnerabili di energia elettrica, l’Autorità ha introdotto un percorso graduale.

Questo permetterà a ciascun consumatore di selezionare l’offerta sul mercato libero più adatta alle proprie esigenze, garantendo nel contempo la continuità della fornitura e una corretta informazione da parte dei venditori.

2.2 Comunicazioni e Bollette

Tra settembre 2023 e marzo 2024, i Clienti Domestici non Vulnerabili ancora nel servizio di maggior tutela riceveranno comunicazioni dai propri fornitori di maggior tutela.

Queste comunicazioni saranno incluse in almeno due bollette consecutive. In tali comunicazioni, verrà evidenziata la possibilità di scegliere un’offerta di mercato libero. Gli strumenti messi a disposizione dall’Autorità, come il Portale Offerte, saranno sottolineati come risorse utili per fare la scelta informata.

2.3 Scelta dell’Offerta di Mercato Libero

I Clienti non Vulnerabili sono incoraggiati a esaminare attentamente le offerte disponibili sul mercato libero e a selezionare quella che meglio si adatta alle loro esigenze.

È possibile utilizzare gli strumenti online messi a disposizione dall’Autorità, come il Portale Offerte, per facilitare la scelta.

2.4 Passaggio al Servizio a Tutele Graduali (STG)

Coloro che non aderiscono a un’offerta di mercato libero entro gennaio 2024 saranno automaticamente trasferiti al Servizio a Tutele Graduali (STG).

È importante notare che questo passaggio avverrà senza alcuna interruzione del servizio.

Le condizioni contrattuali ed economiche nel Servizio a Tutele Graduali (STG) saranno stabilite da ARERA, anche considerando gli esiti di procedure concorsuali.

Con il Decreto Legge del 05.12.23 il Governo ha stabilito che i Clienti Vulnerabili potranno continuare a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati sulla base di disposizioni delegate alla ARERA che sceglierà i fornitori in base ad apposite gare.

Chi entrerà in fornitura con il Servizio a Tutele Graduali, dovrà comunque scegliere un’offerta del mercato libero entro tre anni al massimo. Almeno a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza del Servizio a Tutele Graduali, il fornitore di zona dovrà informare il cliente di tale scadenza, indicando che si potrà scegliere un altro fornitore nel mercato libero mercato o rimanere con lo stesso fornitore, ma comunque con un’offerta di mercato libero.

2.5 Obblighi Informativi dei Venditori

I venditori sono tenuti a fornire adeguate informazioni ai clienti su questo processo di transizione. Gli Obblighi Informativi comprendono dettagli sulle scelte disponibili, le tempistiche e le eventuali variazioni nelle condizioni contrattuali ed economiche. I clienti sono incoraggiati a porsi domande e a cercare chiarezza dai propri fornitori durante questo periodo di cambiamento.

Parte 3: Utilizzo del Portale Offerte

3.1 Strumento Chiave: Il Portale Offerte

Per rendere il processo di transizione al mercato libero più agevole per i consumatori, l’Autorità mette a disposizione il Portale Offerte, un’importante risorsa online. Questo strumento è accessibile a tutti i clienti domestici, famiglie e piccole imprese, offrendo un ambiente in cui è possibile confrontare e scegliere in modo immediato, chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas naturale.

3.2 Funzionalità del Portale

Il Portale Offerte presenta un motore di ricerca di facile utilizzo, progettato per fornire informazioni chiare sulle offerte disponibili. Oltre al confronto tra le tariffe, il Portale fornisce dettagli sul funzionamento e sulle evoluzioni attese dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale. Ciò consente ai consumatori di prendere decisioni informate, tenendo conto degli sviluppi futuri del settore energetico.

3.3 Storia del Portale Offerte

Il Portale Offerte ha una storia di evoluzione continua. Dal 1 luglio 2018, consente la consultazione delle offerte PLACET (Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) e delle tariffe dei Servizi di Tutela, come il Servizio di Maggior Tutela e il Servizio di Tutela Gas.

3.4 Popolamento del Portale

A partire da settembre 2018, il Portale è stato alimentato con le offerte presenti nel Trova Offerte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Da dicembre 2018, è possibile consultare tutte le offerte di mercato, rendendo il Portale una risorsa completa per chiunque desideri esplorare le opzioni disponibili nel mercato libero.

3.5 Utilizzo del Portale durante la Transizione

Durante il periodo di transizione verso il mercato libero, il Portale Offerte diventa uno strumento prezioso per i Clienti Domestici non Vulnerabili. Consente loro di esaminare le offerte disponibili, confrontare le tariffe e ottenere informazioni dettagliate sulle condizioni contrattuali. Il Portale facilita il processo decisionale, aiutando i consumatori a fare scelte consapevoli per la propria fornitura di energia elettrica.

L’utilizzo del Portale Offerte è gratuito e accessibile a tutti. È un passo importante verso un mercato dell’energia più trasparente e accessibile, fornendo ai consumatori gli strumenti necessari per navigare attraverso le diverse opzioni offerte dai fornitori.

Parte 4: Servizio a Tutele Graduali (STG)

4.1 Introduzione al Servizio a Tutele Graduali (STG)

Per i Clienti Domestici non Vulnerabili che, entro aprile 2024, decidono di non aderire a un’offerta di mercato libero, si attiverà automaticamente il passaggio al Servizio a Tutele Graduali (STG). Questo servizio è stato istituito per garantire una transizione graduale nel mercato libero, fornendo al contempo condizioni contrattuali ed economiche definite da ARERA.

4.2 Attivazione Automatica senza Interruzioni

Il passaggio al Servizio a Tutele Graduali avviene senza alcuna interruzione della fornitura di energia elettrica. I clienti possono essere certi che continueranno a ricevere il servizio senza alcun disagio durante questa fase di transizione.

4.3 Condizioni Contrattuali ed Economiche

Le condizioni contrattuali ed economiche del Servizio a Tutele Graduali (STG) saranno stabilite da ARERA. Queste includeranno elementi come tariffe, vincoli contrattuali e altri dettagli rilevanti per il consumatore. È fondamentale esaminare attentamente le comunicazioni fornite da ARERA e il proprio fornitore per comprendere appieno queste condizioni.

4.4 Esiti delle Procedure Concorsuali

ARERA determinerà le condizioni del Servizio a Tutele Graduali (STG) anche sulla base degli esiti di procedure concorsuali. Questo garantisce che le condizioni siano competitive e rispecchino il contesto del mercato energetico.

4.5 Continuità del Servizio e Scelte Future

Durante la permanenza nel Servizio a Tutele Graduali, i consumatori avranno la sicurezza della continuità del servizio. Nel frattempo, sono incoraggiati a esplorare le offerte di mercato libero tramite il Portale Offerte o altri canali. Saranno liberi di scegliere un’offerta di mercato libero in qualsiasi momento, rispettando le modalità e le tempistiche comunicate dal venditore.

4.6 Informazioni Dettagliate

Per ulteriori dettagli sul Servizio a Tutele Graduali (STG) e per comprendere appieno le condizioni e le procedure, i consumatori possono fare riferimento al sito ufficiale di ARERA dedicato al Servizio a Tutele Graduali .

5.1 Introduzione al Portale dei Consumi

In aggiunta al Portale Offerte, un altro strumento utile per i Consumatori è il Portale dei Consumi (accessibile al link Portale dei Consumi ), un’ulteriore risorsa online che consente ai consumatori di monitorare e analizzare i propri consumi energetici.

Il Portale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle abitudini di consumo e facilitare scelte più consapevoli.

5.2 Funzionalità del Portale dei Consumi

Il Portale dei Consumi offre un’ampia varietà di funzionalità, tra cui:

Monitoraggio del Consumo: I consumatori possono visualizzare in modo dettagliato il proprio consumo di energia elettrica nel corso del tempo, consentendo loro di identificare eventuali tendenze o picchi di utilizzo.

I consumatori possono visualizzare in modo dettagliato il proprio consumo di energia elettrica nel corso del tempo, consentendo loro di identificare eventuali tendenze o picchi di utilizzo. Comparazione dei Consumi: Il portale consente ai consumatori di confrontare i propri consumi con quelli di utenti simili, fornendo un quadro comparativo che può essere utile per individuare opportunità di risparmio.

Il portale consente ai consumatori di confrontare i propri consumi con quelli di utenti simili, fornendo un quadro comparativo che può essere utile per individuare opportunità di risparmio. Consigli per l’Efficienza Energetica: Attraverso il Portale dei Consumi, gli utenti possono ricevere suggerimenti e consigli personalizzati per migliorare l’efficienza energetica nella propria abitazione.

Attraverso il Portale dei Consumi, gli utenti possono ricevere suggerimenti e consigli personalizzati per migliorare l’efficienza energetica nella propria abitazione. Analisi dei Costi: Il portale fornisce dettagli sulle spese correlate al consumo energetico, consentendo ai consumatori di comprendere meglio come vengono allocate le loro risorse finanziarie.

5.3 Utilizzo congiunto con il Portale Offerte

I consumatori possono sfruttare appieno i benefici del Portale dei Consumi in combinazione con il Portale Offerte. Confrontando le informazioni fornite da entrambi gli strumenti, i consumatori possono prendere decisioni più informate sulla scelta del fornitore e sull’ottimizzazione dei propri consumi energetici.

5.4 Guida all’Accesso e all’Utilizzo

Per informazioni dettagliate sull’accesso e sull’utilizzo del Portale dei Consumi, i consumatori possono fare riferimento alle risorse fornite direttamente sul sito ufficiale.

Integrare il Portale dei Consumi nella tua gestione dell’energia non solo fornisce una panoramica approfondita dei tuoi consumi, ma può anche essere un complemento prezioso durante il processo di transizione al mercato libero. L’analisi dettagliata offerta da questo strumento può supportare le tue decisioni per ottimizzare i consumi energetici e risparmiare sui costi.

