Energia, Mdc in audizione con l’Arera: migliorare l’educazione dei consumatori

Migliorare l’educazione e la formazione dei consumatori potenziando i programmi educativi. Dare loro la possibilità di partecipare e restituire feedback sul cambio fornitore. Investire in app e piattaforme che aiutino a confrontare prezzi e offerte. A fronte della complessità oggettiva del settore energia, dalla regolamentazione del mercato alle caratteristiche delle diverse offerte, fino ad arrivare alla leggibilità della bolletta, il Movimento Difesa del Cittadino chiede all’Autorità per energia, reti e ambiente di potenziare tutta una serie di iniziative nella direzione di una migliore educazione del consumatore.

L’occasione è stata l’audizione di ieri di Arera. L’Autorità, ha detto il portavoce nazionale di Mdc, Francesco Luongo nel corso dell’audizione, ha «certamente compiuto progressi significativi nell’adozione di iniziative volte a migliorare il funzionamento dei mercati retail, tutelando i consumatori e promuovendo la trasparenza. Tuttavia, per potenziare ulteriormente queste iniziative secondo un approccio olistico il Movimento Difesa del Cittadino ritiene necessario considerare alcune strategie chiave a partire dall’educazione del consumatore».

Per Mdc occorre «potenziare i programmi educativi per i consumatori al fine di migliorare la loro consapevolezza sui cambiamenti nel settore energetico» a partire dalla corretta «interpretazione del ‘codice offerta’ nelle bollette e dalle nuove opzioni disponibili nel mercato libero» e «introdurre un sistema di monitoraggio continuo per valutare l’efficacia delle iniziative di Arera nonché identificare eventuali aree di miglioramento».