Black Friday, Federconsumatori: acquisti per il 39% delle famiglie ma spesa in calo

La maggior parte degli acquisti sarà online, anche perché le piattaforme sono partite con gli sconti da giorni. E quasi sette consumatori su dieci, fra quanti faranno acquisti, anticiperanno in realtà i regali di Natale – tendenza che si è affermata da diverso tempo. Per non parlare di quanti approfitteranno degli sconti per comprare una serie di prodotti di necessità, quali servizi per il cura persona, integratori, prodotti farmaceutici da banco. C’è anche questo, oltre alla tradizionale attenzione al mercato nell’elettronica, nella settimana del Black Friday di quest’anno.

Secondo l’analisi proposta da Federconsumatori, quest’anno il 39% degli italiani approfitterà degli sconti del venerdì nero – che ormai dura una settimana o più. La spesa media sarà di circa 132 euro a famiglia. Diminuiscono, rispetto allo scorso anno, sia il tasso di adesione delle famiglie (-2%), che la spesa, (-8%).

La maggior parte di chi farà acquisti (oltre il 68%) lo farà in vista delle festività natalizie, per comprare regali a prezzi scontati.

Gli acquisti del Black Friday

Il Black Friday, “evento” di tradizione statunitense, si è ormai affermato anche in Italia e dilaga non solo fra i portali online con le loro promozioni in anticipo e allungate per giorni, ma anche nei negozi e nella grande distribuzione listati a nero – il “colore” con cui Black Friday presenta sconti e promozioni. Convenienti? Non sempre, hanno trovato alcune indagini, perché spesso offerte simili sono disponibili anche in altri periodi dell’anno. E comunque bisogna fare attenzione agli sconti molto alti: se il confronto avviene sul prezzo di lancio del prodotto, magari avvenuto diverso tempo prima, la percentuale di sconto diventa automaticamente maggiore.

Cosa comprano i consumatori durante il Black Friday? Secondo Federconsumatori, in testa alla classifica delle categorie merceologiche più acquistate saranno, ancora una volta, i prodotti di elettronica, incalzati da prodotti alimentari e servizi di ristorazione (sempre più in voga anche in tema di regali di Natale). Fra i settori più gettonati ci sono allora pc, tablet, spartphone e smartwatch, e piccoli elettrodomestici per la cucina; alimentazione; trucchi, prodotti e servizi per la cura della persona (dal parrucchiere alla manicure, dall’estetista al corso di trucco); abbigliamento e calzature; significativamente, visite, esami medici e prodotti farmaceutici.

Spiega Federconsumatori: “L’estensione del periodo in cui avvengono gli sconti consentirà anche di incentivare le vendite in una fase in cui le famiglie si trovano in forte difficoltà a causa delle continue spinte al rialzo dei prezzi: questo spiega la tendenza ad acquistare soprattutto prodotti alimentari o, in ogni caso, prodotti necessari. Aumenta il numero di cittadini che approfittano delle promozioni per comprare prodotti o servizi per la cura della persona, nonché quello di chi usufruisce dei ribassi proposti da studi medici e farmacie per effettuare visite ed esami (a cui sennò è spesso costretto a rinunciare), oltre che per acquistare prodotti farmaceutici da banco, integratori, accessori per la salute”.

