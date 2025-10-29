Eolico, in Abruzzo il cantiere di repowering di 4 parchi eolici di Edison

A un anno dall’avvio dei lavori, la campagna nazionale di Legambiente “I cantieri della transizione ecologica” visita l’area dove l’attività di rinnovamento degli impianti, portata avanti, da Edison procede spedita. 18 le nuove pale eoliche che si stanno installando al posto delle precedenti 67 turbine. Meno aerogeneratori ma più energia: 81 MW la nuova potenza totale installata, il doppio dell’attuale di 40,2MW. Un esempio di ammodernamento tecnologico e collaborazione con comunità locali, istituzioni e imprese.

Spiega Legambiente: “Abruzzo importante esempio di repowering e di dialogo con il territorio. Al Governo chiediamo di snellire gli inter autorizzativi per accelerare in tutto il Paese la diffusione dell’eolico e le attività di ammodernamento degli impianti che consentono di sostituire le turbine obsolete con quelle di ultima generazione, aumentando la produzione di energia verde”.

In Abruzzo si punta sul rinnovamento dell’eolico

In Abruzzo si punta sempre più sul repowering (“rinnovamento”) degli impianti eolici esistenti. Tecnologia, eolico di ultima generazione insieme a un’attenta progettazione nei confronti di ambiente e paesaggio rappresentano il connubio vincente.

L’esempio arriva dalla provincia di Chieti, dove a Monteferrante, Montazzoli, Roio del Sangro, è stato quasi ultimato il repowering di 4 parchi eolici di Edison con la sostituzione delle vecchie turbine con quelle più moderne. Qui, a un anno dall’avvio dei lavori, ha fatto tappa la campagna nazionale di Legambiente “I cantieri della transizione ecologica” per visitare l’area dove i lavori procedono spediti e nei tempi (il termine è previsto a fine 2025).

I lavori di repowering

Grazie ai lavori di repowering Edison raddoppia la potenza rinnovabile tagliando del 73% il numero di aerogeneratori: 18 le turbine di nuova generazione che stanno prendendo il posto delle 67 turbine già presenti, più energia verde a fronte di una significativa riduzione di aerogeneratori sui crinali montani del Sangro. La nuova capacità totale installata sarà pari a 81 MW, circa il doppio di quella attuale di 40,2 MW e con meno della metà delle pale eoliche. Gli impianti oggetto di repowering complessivamente produrranno in media 135 GWh all’anno (+174% rispetto alla produzione attuale), soddisfacendo il fabbisogno energetico di oltre 46.000 famiglie ed evitando l’emissione di circa 54.000 tonnellate di CO2 all’anno.

Alla visita nell’area dei lavori hanno partecipato: Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, Fabio Lamioni, Amministratore Delegato Edison Rinnovabili, insieme ai colleghi Edison delle Divisioni Ingegneria e Sostenibilità. Si tratta della 33esima tappa della campagna nazionale di Legambiente “I cantieri della transizione ecologica”, che dal 2023 sta raccontando, attraverso un viaggio itinerante dal Nord al Sud della Penisola, storie e progetti che mettono al centro la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale. Le storie sono anche raccontate anche nella mappa interattiva realizzata da Legambiente sul sito dei cantieri – cantieridellatransizione.legambiente.it –, corredati da una scheda tecnica, e da video e foto. Inoltre, per chi fosse interessato, è possibile seguire il viaggio di Legambiente anche sulla pagina YouTube e i canali social dell’associazione con #cantieridellatransizione.

Verso la transizione energetica sostenibile

“L’eolico – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è una fonte di energia importante per decarbonizzare il sistema elettrico, per questo è fondamentale accelerarne la sua diffusione realizzando nuovi impianti e rinnovando quelli esistenti per garantire elettricità da fonte rinnovabile. Il repowering rappresenta un’importante opportunità per stare al passo con i tempi perché permette di sostituire quelle turbine, ormai obsolete, con nuove turbine di ultima generazione, molto più efficienti e performanti.

“Il progetto di repowering dei parchi eolici in Abruzzo rappresenta un passo concreto verso una transizione energetica sostenibile. Siamo particolarmente orgogliosi di presentare in Abruzzo un progetto di repowering che rappresenta non solo un traguardo per Edison, ma anche un esempio virtuoso per l’intero Paese – afferma Fabio Lamioni, Amministratore Delegato di Edison Rinnovabili – Grazie a questo intervento, raddoppiamo la produzione di energia rinnovabile, riducendo al contempo il numero delle turbine installate e garantendo un minore impatto visivo e ambientale. L’Abruzzo continua a distinguersi come laboratorio naturale della transizione ecologica, dimostrando che è possibile coniugare innovazione tecnologica, tutela del paesaggio e dialogo costruttivo con le comunità locali. Noi siamo felici di poter accompagnare questa regione in un percorso che unisce sostenibilità, progresso e rispetto per l’ambiente, contribuendo insieme a rafforzare il cuore green dell’Italia”.