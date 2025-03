Green Energy Day 2025, torna il 12 aprile la giornata per la transizione energetica

Torna per la sua seconda edizione il Green Energy Day, l’evento nazionale dedicato alla transizione energetica, per le rinnovabili e l’efficienza energetica. L’evento si terrà il 12 aprile 2025 ed è organizzato dal Coordinamento FREE, in collaborazione con le principali associazioni del settore. Il Green Energy Day si propone di sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni sull’importanza delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica per un futuro sostenibile, attraverso una serie di visite agli impianti per far toccare con mano la realtà delle fonti rinnovabili, che oggi coprono poco più del 20% dei consumi energetici nazionali, e le potenzialità dell’efficienza energetica.

«L’Unione Europea ha fissato per il 2030 un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 40%, che per essere raggiunto dall’Italia richiederà l’installazione di oltre 70 GW di nuova capacità rinnovabile elettrica e uno sforzo notevole sia sui target imposti per la riduzione dei consumi energetici sia per la sostituzione dei combustibili fossili dal settore termico e da quello dei trasporti– afferma Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE – Tuttavia, la transizione energetica non può avvenire senza il supporto attivo dei cittadini e delle comunità locali. Il Green Energy Day nasce proprio per favorire la conoscenza diretta delle tecnologie sostenibili, promuovere il dialogo e superare le barriere culturali che ancora ostacolano la diffusione delle energie rinnovabili».

Durante la giornata, siti di produzione energetica da fonti rinnovabili e aziende che hanno attuato buone pratiche sull’efficienza energetica apriranno le loro porte ai cittadini, sull’intero territorio nazionale, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino le tecnologie rinnovabili, l’integrazione degli impianti nel territorio, le strategie per la decarbonizzazione e per l’efficienza energetica. Un evento rivolto a famiglie, scuole e cittadini, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e stimolare il dibattito sul cambiamento climatico e sull’adozione di soluzioni energetiche innovative, con un approccio diretto, semplice e fruibile da tutti.

Per ulteriori informazioni e per vedere la mappa interattiva, aggiornata in tempo reale, degli impianti che sarà possibile visitare ecco il link al sito: https://www.greenenergyday.it/

