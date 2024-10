Prezzi gas, Eurostat: in Italia più 16%. Assoutenti: flop del mercato libero

Eurostat: nel primo semestre 2024 i prezzi del gas in Italia sono aumentati del 16% su base annuale mentre in 15 paesi su 24 sono diminuiti. Assoutenti: “Flop del mercato libero in Italia”

I prezzi del gas sono diminuiti per la maggior parte dei paesi dell’Unione europea ma l’Italia va in controtendenza: segnala un aumento del 16%, il più alto nella Ue, fra la prima metà del 2023 e la prima metà del 2024. Il dato dell’Eurostat viene rilanciato da Assoutenti che parla di flop del mercato libero in Italia.

Eurostat: prezzi del gas in Italia aumentano del 16%

I dati Eurostat, diffusi oggi, evidenziano che nella prima metà del 2024 i prezzi medi dell’elettricità per le famiglie nell’UE hanno registrato un leggero aumento (più 2%) rispetto alla seconda metà del 2023, passando da 28,3 € per 100 kWh a 28,9 € per 100 kWh.

I prezzi medi del gas sono scesi del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 11,9 € per 100 kWh a 11 € per 100 kWh. Sono inoltre inferiori del 2% rispetto alla seconda metà del 2023 (11,3 € per 100 kWh). Considerando gli stessi prezzi senza tasse, sono diminuiti rispettivamente del 12% e del 10%.

Rispetto al primo semestre del 2023, la quota delle imposte nella bolletta elettrica è salita dal 18,5% al ​​24,3%, in crescita del 5,8%, mentre nella bolletta del gas è salita dal 22,8% al 27,4% (+4,6%). Tra la prima metà del 2023 e la prima metà del 2024, i prezzi del gas per uso domestico, tasse incluse, sono diminuiti in 15 dei 24 paesi dell’UE che comunicano i prezzi del gas. La flessione più grande, in valuta nazionale, c’è stata in Lituania (-60%), Grecia (-39%) ed Estonia (-37%). Al contrario, tra i paesi che hanno registrato un aumento, il prezzo è salito di più in Italia (+16%), Francia (+13%) e Romania (+7%).

Assoutenti: utenti italiani penalizzati e flop del mercato libero

Per Assoutenti “i dati Eurostat sull’andamento del mercato del gas in Italia dimostrano il flop del mercato libero, con la fine del regime di maggior tutela che non ha determinato gli effetti sperati sul fronte delle tariffe praticate ai cittadini”.

«I prezzi medi del gas sono scesi in Europa in media del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023, e risultano inferiori del 2% rispetto alla seconda metà del 2023 – ha detto il presidente Gabriele Melluso – L’Italia, tuttavia, è il paese che fa peggio di tutti in Ue, registrando tra la prima metà del 2023 e la prima metà del 2024 la più forte crescita dei prezzi del gas per uso domestico, saliti del 16%. Gli utenti italiani risultano così ingiustamente penalizzati rispetto al resto d’Europa, anche in considerazione della sostanziale stabilità del mercato energetico nel primo periodo dell’anno».

Ha avuto un impatto, spiega l’associazione, la fine delle agevolazioni fiscali sul gas, in vigore fino al 2023. Ma i dati Eurostat, conclude Melluso, «dimostrano anche il fallimento del mercato libero che, da gennaio 2024, avrebbe dovuto portare benefici economici in bolletta che finora non si sono visti».

