Marketing e borse di tela: un connubio che può risultare vincente

Sono sempre di più gli imprenditori che decidono di affidarsi alle borse di tela personalizzate per fare marketing. In che modo? Questi accessori possono essere considerati un vero e proprio megafono che, in senso figurato, consente a chi li utilizza di far conoscere il brand che lo ha distribuito in omaggio. Questo è il motivo per il quale le borse di tela meritano di essere inserite nel novero dei gadget fondamentali per le aziende che vogliono farsi pubblicità. Le proposte del mercato in questo ambito sono numerose, e diverse sono anche le tecniche di stampa a cui si può far riferimento a seconda degli obiettivi che ci si propone di raggiungere.

Uno strumento di marketing

Grazie alle loro caratteristiche uniche, le borse personalizzate possono essere considerate un fantastico strumento di marketing per mezzo del quale è possibile attirare l’attenzione dei clienti e mantenere la loro fiducia nel corso del tempo. In questo modo, il brand può essere portato in giro con facilità e con successo; si cattura la curiosità di vecchi e nuovi clienti, contribuendo alla costruzione di un rapporto con i consumatori. Il ritorno sull’investimento è davvero significativo, anche perché le borse possono essere riutilizzate da chi le ottiene in omaggio tantissime volte.

Una calamita che attrae le persone

Chiunque abbia in gestione un’azienda conosce la legge della reciprocità di Cialdini, secondo la quale tutti cresciamo con l’idea che sia sbagliato prendere e non restituire: si tratta del principio di reciprocità che Cialdini ha inserito fra le sue teorie sulla persuasione, che hanno innescato una grande rivoluzione nel settore del marketing e delle vendite. Un gadget, dal punto di vista delle aziende, è fondamentale quindi per avviare una relazione positiva con i nuovi clienti. Questo, però, è solo il punto di partenza per una strategia di marketing di successo basata sull’impiego delle borse brandizzate. Risulta evidente, infatti, che per un marchio è più semplice diventare memorabile nella mente di un cliente che tende a utilizzare spesso la borsa. Questo accessorio è destinato a essere portato in giro in ufficio, al parco, al supermercato, in università, per strada, e così via: ciò vuol dire che il marchio potrà essere notato da tante persone. Coloro che hanno un negozio fisico dovrebbero prendere in considerazione l’idea di offrire in omaggio una tela prima dell’acquisto. Questi accessori possono essere sfruttati anche in qualità di strumenti di promozione per fiere ed eventi, o inviati in omaggio a chi effettua ordini online.

Un’attrazione per i dipendenti

Le shopper brandizzate aiutano ad apparire più attraenti agli occhi dei dipendenti. Un kit di benvenuto, in particolare, è la soluzione perfetta per un’azienda che è chiamata ad accogliere i nuovi dipendenti: ebbene, a questo scopo la scelta ideale è quella di una borsa personalizzata che contenga vari gadget. D’altro canto, in molti casi i dipendenti di un’azienda sono i suoi primi clienti: per questo motivo meritano di essere trattati con la massima attenzione e altrettanta cura. Grazie alle strategie di marketing studiate e messe in atto per sviluppare il marchio, non solo aumenta il numero di clienti, ma ci si ritrova anche ad avere a che fare con dipendenti migliori. Se lo staff rende al massimo, l’azienda non può far altro che crescere e diventare più produttiva. Non si può dimenticare, infine, che attraverso i gadget che si scelgono – le borse o qualunque altra tipologia di prodotto – le aziende comunicano i valori in cui si rispecchiano e che intendono trasmettere. In sostanza, il design rivela molto di un marchio: non è solo una questione di estetica, ma anche un tema di storytelling. Ci si racconta con ogni minimo dettaglio, cercando di attirare nuovi clienti. Un valore che suscita l’attenzione dei consumatori in questo momento storico, per esempio, è quello della sostenibilità ambientale.

