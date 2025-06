Scadenze fiscali 2025: cosa sapere per non arrivare impreparati

Con l’avvicinarsi dell’estate, per milioni di contribuenti italiani arriva il consueto appuntamento con la dichiarazione dei redditi. A partire dal 15 maggio 2025, è possibile accedere, modificare e trasmettere il modello 730 precompilato direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Come ogni anno, le scadenze fiscali richiedono attenzione e organizzazione, ma anche una certa dose di consapevolezza sui propri obblighi e diritti. Saper scegliere se fare tutto da soli o affidarsi a un professionista può fare la differenza, sia in termini di tempo che di tranquillità.

Le principali scadenze fiscali da segnare in calendario

Il primo appuntamento chiave per il 2025 è stato il 15 aprile, data in cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata sul proprio portale. Tuttavia, è solo a partire dal 15 maggio che i cittadini hanno potuto intervenire direttamente sui dati, apportare modifiche e procedere all’invio. Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è invece fissato per il 30 settembre 2025. Tuttavia chi utilizza il modello Redditi (ex Unico) ha tempo fino al 30 novembre per presentare la dichiarazione. Le date possono sembrare lontane, ma rimandare l’organizzazione della propria documentazione può generare stress e, in alcuni casi, errori costosi. Il modello 730 è lo strumento più utilizzato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati per dichiarare i propri redditi. La sua principale caratteristica è la possibilità di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga o nella pensione, senza attendere lunghi tempi burocratici. Il modello è già parzialmente compilato grazie ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate: spese sanitarie, interessi su mutui, contributi previdenziali, premi assicurativi e altri oneri detraibili o deducibili. Tuttavia, non sempre le informazioni sono complete o corrette. Per questo è importante verificare attentamente i dati inseriti, soprattutto se si sono sostenute spese rilevanti o poco comuni.

Dichiarazione in autonomia

Per molti cittadini, gestire in autonomia la propria dichiarazione è oggi più semplice grazie ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Il portale consente di accedere con SPID, CIE o CNS, visualizzare la precompilata, modificarla e inviarla con pochi clic. Chi ha una situazione reddituale semplice — per esempio un solo CUD, nessuna partita IVA, poche detrazioni — può cavarsela senza grosse difficoltà. Tuttavia, appena la situazione si complica, può diventare rischioso procedere da soli. È il caso, ad esempio, di chi ha cambiato lavoro, ricevuto bonus, affittato un immobile, incassato dividendi o venduto azioni. Anche le spese sanitarie elevate o i rimborsi da 730 a conguaglio possono generare incertezze.

Quando rivolgersi a un professionista

Ci sono diverse situazioni in cui rivolgersi a un commercialista rappresenta la scelta più sicura. Un professionista esperto sa interpretare correttamente le norme, individuare gli oneri deducibili, evitare errori formali e, soprattutto, ottimizzare il carico fiscale. La sua consulenza è particolarmente utile per liberi professionisti, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e per chi ha situazioni patrimoniali articolate. Ad esempio, affidarsi a un commercialista a Brescia, territorio con un tessuto economico ricco e variegato, può essere la soluzione ideale per chi cerca una gestione fiscale personalizzata e precisa. Lo studio di un professionista non si limita alla compilazione dei modelli, ma offre un vero supporto nella pianificazione fiscale, anche in vista degli anni successivi.

Le novità del 2025: cosa cambia per i contribuenti

Il 2025 porta con sé alcune novità importanti in materia fiscale: come segnalato da Confcommercio, tra le principali modifiche c’è la possibilità di destinare una quota IRPEF a enti del terzo settore anche in modo telematico, tramite il 730 precompilato. Inoltre, è stato ampliato il novero delle spese detraibili, con un focus particolare su quelle relative all’efficienza energetica e alla digitalizzazione domestica. Resta invece invariato il meccanismo del precompilato: chi accetta la dichiarazione senza apportare modifiche non sarà soggetto a controlli documentali per le spese indicate. Tuttavia, in caso di modifiche, sarà il contribuente (o il professionista incaricato) a dover conservare la documentazione giustificativa per almeno cinque anni.

Dichiarazione dei redditi: più che un obbligo, un’opportunità

Compilare correttamente la dichiarazione dei redditi non è solo un adempimento obbligatorio, ma anche una possibilità concreta per recuperare somme importanti. Molti contribuenti non sanno, ad esempio, che si possono detrarre spese mediche, scolastiche, sportive, per ristrutturazioni, mutui e molto altro. Conoscere i propri diritti fiscali è quindi fondamentale per tutelare il proprio reddito e pianificare in modo consapevole.

Chi ha ricevuto più CUD nello stesso anno, ha subito trattenute in eccesso o ha diritto a deduzioni per carichi familiari, può ottenere rimborsi anche significativi. Una corretta compilazione del 730 permette di evitare sorprese, accertamenti e, nei casi peggiori, sanzioni. Le scadenze fiscali del 2025 non devono essere vissute come un ostacolo, ma come un momento di riflessione e responsabilità sulla propria situazione economica. Grazie agli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere in autonomia, ma non sempre è la scelta più vantaggiosa. Quando la dichiarazione si fa complessa, una buona consulenza fiscale diventa indispensabile. Affidarsi a uno studio di commercialisti, ad esempio, può offrire il supporto necessario per affrontare le scadenze con maggiore consapevolezza, evitando errori e ottimizzando le risorse. In un contesto in cui le norme cambiano frequentemente, il ruolo del professionista resta centrale nella costruzione di un rapporto equilibrato e trasparente con il fisco.