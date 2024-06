Nasce “guida per consumatori”, piattaforma di ComparaSemplice.it e Konsumer per proteggere le famiglie dalle truffe

Nasce una nuova alleanza per la protezione dei consumatori italiani: ComparaSemplice.it, il portale per la comparazione delle offerte nel mercato utility, assicurazioni e mutui, insieme a Konsumer, hanno lanciato la piattaforma “Guida per consumatori”. Questo nuovo strumento è stato concepito per aiutare le famiglie italiane a riconoscere e difendersi da imbrogli e trappole mentre cercano tariffe e offerte convenienti online o telefonicamente.

Gli obiettivi della piattaforma

La piattaforma, nello specifico, si pone l’obiettivo di fornire ai consumatori gli strumenti necessari per distinguere tra problematiche potenziali e vere opportunità. Si propone anche di educare gli utenti sui diritti che li tutelano, rendendo la navigazione online e gli acquisti a distanza più sicuri e consapevoli.

A tal proposito, il CEO di Cloud Care, Andrea Conte, ha voluto sottolineare l’importanza di questa nuova iniziativa: “L’acquisto di servizi online è sempre più frequente tra le famiglie italiane. Accanto alla comodità e alle occasioni di risparmio si nascondono, però, delle insidie. Per questo abbiamo collaborato con Konsumer per realizzare la Guida per consumatori”.

Truffe e problemi nel mercato delle utility

I dati del 2023 mostrano l’entità del problema: oltre 10.000 reclami sono stati presentati a Konsumer. Di questi, 6.853 riguardavano il comparto energia con il 38% delle denunce relative a contratti non richiesti, spesso frutto di truffe telefoniche o vendite porta a porta con informazioni non corrette. Nel settore delle telecomunicazioni, i reclami sono stati 3.245 con il 41% dovuto ad addebiti sulle fatture di chiusura del contratto e costi di attivazione/promozioni non richieste.

Per quanto riguarda le truffe nel settore assicurativo, i dati sono particolarmente preoccupanti con il costo medio delle frodi effettuate da falsi assicuratori su internet, si aggira sui 475 euro. Nel 2023 sono stati scoperti 178 siti assicurativi contraffatti con oltre 10.000 polizze finte, vendute per un ammontare di oltre 3 milioni di euro.

Dettagli sulla “Guida per consumatori”: come funziona

La piattaforma offre ai nuovi utenti un’ampia scelta d’informazioni per comprendere meglio le offerte e le logiche dei mercati di luce, gas, telecomunicazioni e mutui. Grazie a questa guida, i consumatori saranno meglio preparati a fare scelte informate con l’avvento del mercato libero. Inoltre, il sito, si prospetta di offrire anche un servizio via chat e email per fornire consigli e assistenza agli utenti nella gestione di reclami o controversie.

Il filo conduttore che si riassume nell’obiettivo principale alla base della piattaforma è anche quello di offrire protezione ma non solo, educare i consumatori su come affrontare la truffa in caso di necessità. Ciò è possibile in parte acquisendo meglio una conoscenza rispetto le condizioni di servizio; capire quali domande porre e quando invece un’offerta è davvero conveniente; trovare tutte le informazioni necessarie per affrontare situazioni spiacevoli o raggiri; e infine sapere che esistono delle vie legali da seguire al fine di proteggere i propri diritti.

