Fwu Life Insurance Lux, ecco le ultime informazioni (e le Faq) sulla liquidazione

Cominciano ad arrivare informazioni più dettagliate sul caso dei risparmiatori e contraenti coinvolti nel crac della compagnia assicurativa Fwu Life. L’Autorità di vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances (CAA), ha infatti pubblicato venerdì sul proprio sito ulteriori Informazioni (Frequently asked questions, FAQ) sulla liquidazione di FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. Le FAQ sono disponibili anche in italiano e pubblicate inoltre sul sito dell’IVASS al seguente link https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/vigilanza-imprese-estere/fwu/index.html

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) lo stesso 21 febbraio ha diffuso una nota con i riferimenti alle novità intercorse. L’elenco di domande contiene chiarimenti sulla richiesta di ammissione al passivo della FWU LUX e sullo svolgimento della procedura di liquidazione, come stabilito dal Tribunal d’arrondissement del Lussemburgo.

Si segnala che entro sei mesi dal provvedimento di liquidazione (31 gennaio 2025), il liquidatore invierà una dichiarazione di credito precompilata a tutti i contraenti (o, se del caso, ai loro beneficiari) che dovranno attentamente vagliarla e segnalare eventuali difformità.

Il liquidatore nominato dal Tribunal d’arrondissement del Lussemburgo, Maître Yann Baden (Baden & Baden z.a. Gehaansraich 5001, L-6187 Gonderange, tel.: 00352 269756, fax : 00352 26458633, sito internet www.baden.lu ), ha indicato la seguente e-mail per l’eventuale richiesta di chiarimenti: fwulifelux@baden.lu

I contraenti/beneficiari potranno anche contattare FWU Life Insurance Lux S.A. ai numeri di telefono e agli indirizzi e-mail che saranno presto pubblicati sui siti web https://fwulifelux.com/ e https://baden.lu/fwulifelux/ .

Ulteriori dettagli potranno essere reperiti sul sito dell’ Autorità del Lussemburgo e su quello dell’IVASS che pubblicherà gli aggiornamenti sulla liquidazione della FWU LUX di volta in volta disponibili. Per assistenza è inoltre possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori IVASS, numero verde 800 – 486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

Fwu Life, il punto in breve

Nei chiarimenti dell’Autorità del Lussemburgo, si precisa ad esempio che i contraenti non perderanno tutti i loro risparmi, nonostante la liquidazione della compagnia assicurativa Fwu Life Insurance Lux SA, e che il credito dei contraenti sarà determinato dal liquidatore sulla base del valore di liquidazione dei contratti. I clienti saranno informati dell’importo del loro credito in una nota informativa che riceveranno dal liquidatore, insieme alla loro dichiarazione di credito precompilata.

Attenzione ai passi da compiere e alle scadenze.

“Entro sei mesi dalla sentenza (e comunque, al massimo, entro il 31 luglio 2025), i contraenti riceveranno una lettera dal liquidatore al loro ultimo indirizzo noto alla compagnia assicurativa – spiegano le FAQ – Tale lettera conterrà una dichiarazione di credito precompilata (con l’indicazione dell’importo della domanda ammissibile) e una nota informativa. I contraenti devono firmare la dichiarazione di credito e restituirla entro e non oltre il 31 gennaio 2028, a pena di decadenza”.

I contraenti non saranno tenuti ad accettare l’importo del credito che sarà loro indicato nella dichiarazione di credito precompilata che riceveranno individualmente; sulla base dei documenti giustificati che dovranno allegare, indicheranno l’importo al quale ritengono di avere diritto. Dovranno, in ogni caso, prestare attenzione che la dichiarazione di credito firmata sia restituita all’indirizzo loro indicato. Se il documento non viene restituito prima del 31 gennaio 2028, i contraenti non saranno ammessi alla procedura di liquidazione, neanche per l’importo inizialmente indicato dal liquidatore nella dichiarazione di credito precompilata. Se il liquidatore rifiuta di rivalutare l’importo del credito, i contraenti potranno adire il Tribunale circoscrizionale del Lussemburgo, entro 40 giorni dall’invio della lettera raccomandata da parte del liquidatore, a pena di decadenza. In caso di mancato rispetto di tali termini, l’importo del credito contestato sarà definitivamente respinto. Se il ricorso viene depositato nei termini, il Tribunale di primo grado di Lussemburgo adito, deciderà sulla citazione presentata dai contraenti.

Per quanto riguarda la tempistica, le Faq precisano che “il pagamento a tutti i contraenti richiederà tempo” ma che “in questa fase non è possibile stabilire una scadenza precisa”.

