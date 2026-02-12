Abi e associazioni dei consumatori, ieri il tavolo permanente per i progetti comuni

Si è riunito ieri il tavolo permanente fra Abi e associazioni dei consumatori per la collaborazione sui principali temi di interesse bancario e della clientela, fra cui cybersicurezza, prevenzione dalle truffe, semplificazione ed educazione finanziaria

Sicurezza e prevenzione contro i cyber attacchi e le truffe più diffuse, semplificazione delle informazioni, educazione finanziaria e inclusione al centro della collaborazione fra Abi e associazioni dei consumatori. Ieri si è riunito a Roma il tavolo permanente fra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e i Consumatori, in un incontro che rientra nel dialogo continuo sviluppato da anni fra le banche e le rappresentanze dei consumatori.

Inclusione finanziaria e sicurezza informatica fra le priorità

“Di fronte ai profondi cambiamenti in atto, l’impegno congiunto tra banche e rappresentanze dei consumatori ha l’obiettivo comune di favorire sviluppo, stabilità, inclusione e benessere nel lungo periodo – ha dichiarato il Direttore generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni, intervenendo in apertura – In particolare, le sfide legate all’evoluzione demografica e all’innovazione digitale spingono il settore bancario a ridefinire modelli operativi e canali di relazione. Inclusione finanziaria, accessibilità, sicurezza informatica e supporto alle diverse fasce di clientela anche rispetto alle necessità future diventano priorità strategiche”.

Abi e Associazioni dei consumatori collaborano sui principali temi rilevanti per i cittadini e il settore bancario, anche per rafforzare la consapevolezza dei clienti e la relazione fra clientela e banche. Diversi i focus dell’incontro:

sicurezza e prevenzione contro gli attacchi cyber e i tentativi di truffa più diffusi (tema promosso in sinergia attraverso il Tavolo Tecnico “Fintech, innovazione e nuove tecnologie in banca”);

(tema promosso in sinergia attraverso il Tavolo Tecnico “Fintech, innovazione e nuove tecnologie in banca”); semplificazione delle informazioni per una comunicazione sempre più chiara ed efficace tra banche e clienti (Progetto “Trasparenza Semplice”);

per una comunicazione sempre più chiara ed efficace tra banche e clienti (Progetto “Trasparenza Semplice”); sostegno alle famiglie e finanziamenti verdi (Progetto “AbitAzione” e Tavolo Tecnico per favorire la riqualificazione degli immobili);

(Progetto “AbitAzione” e Tavolo Tecnico per favorire la riqualificazione degli immobili); sviluppo sostenibile (Tavolo Tecnico “Finanza Sostenibile e Agenda 2030”);

(Tavolo Tecnico “Finanza Sostenibile e Agenda 2030”); educazione finanziaria, inclusione e contrasto alla violenza economica, attraverso iniziative di formazione e divulgazione anche con FEduF (la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio costituita da ABI).

Al tavolo, che si è svolto presso la sede dell’Abi a Roma, hanno partecipato: ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Federazione Nazionale ACP-AIACE- SDC, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, UNC.