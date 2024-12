ABI, online la nuova guida dedicata alla sostenibilità

Per cittadini e imprese è importante conoscere le informazioni relative all’impegno delle banche in tema di sostenibilità. Perché attraverso queste informazioni “si favorisce una maggiore trasparenza del mercato, una concorrenza virtuosa, basata sull’equità e sul merito di iniziative concrete; si promuove inoltre una maggiore consapevolezza del ruolo svolto dalle banche all’interno della società, favorendo la possibilità dei clienti di “scegliere con il portafoglio”, diventando così consumatori e risparmiatori attivi che rispondono con le proprie scelte di acquisto e di investimento alle molteplici proposte di prodotti e servizi sostenibili oerte dalle banche”.

La guida ABI per la sostenibilità

Così la nuova guida dedicata alla sostenibilità pubblicata dall’ABI, associazione bancaria italiana. La guida spiega in breve come le banche comunicano i propri impegni per la sostenibilità, dove trovare le informazioni, come le banche possono agire per lo sviluppo sostenibile attraverso gestione del credito, dei risparmi e degli investimenti. Il documento è realizzato dall’ABI in collaborazione con le banche e le associazioni dei consumatori con un duplice obiettivo: favorire la capacità dei cittadini di orientarsi nel mondo della sostenibilità e rafforzare la loro conoscenza su impegno e azioni del settore bancario per una economia sempre più attenta alle persone e all’ambiente.

L’iniziativa, spiega una nota, rientra nell’ambito delle attività realizzate da ABI con le banche sui temi della sostenibilità nella cornice dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei relativi Obiettivi, e del quadro europeo per lo sviluppo sostenibile, a partire dal Green Deal. Tra queste attività, che prevedono anche strumenti informativi e divulgativi, si inserisce la nuova guida.

Questa, prosegue l’ABI, “mette al centro il cittadino e la sua capacità di contribuire allo sviluppo di pratiche sostenibili attraverso le sue scelte e la conoscenza delle soluzioni in campo”.

La guida sintetizza le diverse modalità con le quali le banche possono comunicare quanto realizzano, sia attraverso i loro canali di relazione con la clientela e i cittadini, sia con la Dichiarazione non finanziaria (DNF), il documento con il quale le banche presentano gli impegni e gli impatti che hanno su territori e società. La guida è in formato digitale ed è disponibile online sul sito dell’Associazione Bancaria nella pagina dedicata. È inoltre a disposizione delle banche e delle Associazioni dei consumatori che partecipano al progetto (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, UNC).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!