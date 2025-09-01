Banche, Lega Consumatori: proposta di mobilitazione unitaria

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la “proposta di mobilitazione unitaria delle associazioni dei consumatori” per la negoziazione con le banche dell’ABI (Associazione bancaria italiana) a tutela dei risparmiatori, lanciata da Lega Consumatori.

L’estate registra l’accentuarsi della crisi sociale, segnata dalla diminuzione dei posti di vacanze nella rete degli alberghi italiani e con più evidenza da iniziative quali il PANE QUOTIDIANO DII Milano, una fila impressionante – 2800 pacchi giornalieri distribuiti , 37 per cento a famiglie italiane. La crisi sociale fa crescere le disuguaglianze. In questi giorni a livello di governo riemerge il tema dei sovraprofitti. Tema caro anche al movimento unitario delle associazioni che nel passato recente hanno realizzato una mobilitazione unitaria nazionale conclusa con un documento che dà risalto al rapporto inflazione-produzione di sopraprofitti, i maggiori prodotti nel comparto bancario.

Le banche in Italia

L’ammontare degli “extraprofitti” delle banche italiane secondo i dati più recenti indicano un utile netto record per il 2024 di oltre 46,5 miliardi di euro, con un totale di 112 miliardi nei primi tre anni del periodo 2022-2024, secondo Il Sole 24 ORE.

Utili Record:

Le banche italiane hanno registrato un anno record nel 2024, con un utile netto di oltre 46,5 miliardi di euro, portando il totale dei profitti a 112 miliardi nel triennio 2022-2024.

La Tassa sugli Extraprofitti:

Nel 2023, il governo ha introdotto una tassa del 40% sugli extraprofitti bancari, calcolati in base all’incremento del margine di interesse netto. L’obiettivo era di contrastare l’aumento dei margini dovuto all’incremento dei tassi di interesse della BCE.

Limiti alla Tassa:

Successivamente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha limitato l’importo della tassa a un massimo dello 0,1% del totale degli attivi di ciascuna banca, riducendo significativamente il gettito previsto rispetto alle stime iniziali.

Gettito Fiscale:

Le stime hanno indicato che il gettito effettivo per lo Stato sarebbe stato intorno a 3,3 miliardi di euro, un importo modesto in proporzione agli utili complessivi delle banche.

Cause degli Extraprofitti:

L’aumento dei margini bancari è dovuto all’incremento dei tassi d’interesse sui prestiti da parte della Banca Centrale Europea (BCE).

Impatto degli Aumenti dei Tassi:

Mentre i tassi sui mutui e sui prestiti sono aumentati rapidamente, i tassi sui depositi dei clienti sono cresciuti in modo più limitato, ampliando il differenziale e, di conseguenza, i profitti delle banche.

L’appello di Lega Consumatori

Libera da approcci ideologici, la Lega Consumatori registra e denuncia il processo con il quale le Banche Italiane hanno realizzato un percorso di sfruttamento nei confronti dei risparmiatori in contrasto con la cultura della responsabilità sociale di impresa, per la quale il cliente risparmiatore è il bene primario della banca.

Da qui con questo comunicato stampa la proposta della Lega Consumatori alle 21 associazioni nazionali del CNCU di mettere a fuoco il tema sovraprofitti bancari in incontri di negoziazioni con ABI, valorizzando il rapporto fra associazioni dei consumatori e banche, sottoscritto con ABI in un quadro di sviluppo di economia civile.

LEGA CONSUMATORI, CITTADINI FRATELLI TUTTI-Pietro Praderi