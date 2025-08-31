Come controllare la presenza di virus sul tuo Mac

Anche un computer avanzato come il Mac potrebbe avere problemi per la presenza di virus. La cosa potrebbe risultare impensabile visti i livelli di tecnologia che animano questo pc. Tuttavia, anche un computer di questa generazione e di questo livello deve proteggersi da attacchi virus divenuti sempre più efficaci. Come riconoscere che il Mac è attaccato?

Quali segnali indicano che il Mac ha problemi?

Il Mac dà segnali di problemi, come riconoscerli? Lo spazio sul disco diminuisce senza una volontà vostra specifica, il Mac stesso comincia a bloccarsi o a riavviarsi da solo, non c’è più possibilità di accedere ai file privati, si registra un cambio iniziale del browser con presenza improvvisa di pop-up, la CPU e la RAM sono aumentate con un surriscaldamento e ci sono avvisi di sicurezza (falsi) che parlano di aggiornamento immediato. Molti esperti del settore cercano i malware direttamente sul Mac, diciamo “a mano”, mentre altri ricorrono a strumenti specifici, efficienti.

Non tutte le app che dicono di risolvere il problema sono affidabili

Parliamo di app dedicate, indispensabili per l’abbattimento di questi virus. Attenzione però: gli esperti mettono in guardia gli utenti: non tutte le app che si presentano come degli antivirus specifici svolgono il lavoro previsto. Inoltre, non bisogna accontentarsi di rimuovere solamente l’elemento, il cestino non garantisce l’eliminazione dal computer. Ecco perché bisognerà cercare la soluzione migliore che potrà rimuovere qualsiasi tipo di traccia dell’applicazione incriminata evitando così di lasciare residui di file. Come abbiamo detto ci sono anche coloro che intendono rimuovere i malware in maniera diretta, autonoma. Soluzioni ottimali che indicano come prevenire le infezioni da Malware sul Mac.

Diverse modalità, stesso risultato efficace

Ci sono diverse possibilità in tal senso come quella di attivare la protezione integrata del Mac, quella di esaminare l’utility disco proprio per il controllo di che cosa occupa lo spazio sul disco; bisognerà poi aggiornare il software per avere tutte le patch che sono state introdotte agli sviluppatori. Attenzione anche a controllare l’estensione del browser, molti virus possono insinuarsi lì. Poi eseguire il backup per salvare i dati su un disco esterno e ripristinare la versione recenti dei documenti. C’è poi chi codifica direttamente il Mac per evitare che qualcuno possa insinuarsi e leggere tutti i documenti, le app, i messaggi.

Cosa consuma e rallenta il Mac?

Un’altra modalità è quella del monitoraggio delle attività per controllare, tracciare le app, i processi più problematici e controllare le attività che stanno consumando l’energia e intervenendo in modo importante dalla CPU. Utile anche controllare se la casella e-mail è stata compromessa e comunque è consigliato sempre la pulizia del computer pulendo direttamente il disco. Come evitare però che si possano venire ad insinuare dei malware molto pericolosi? Come prevenire tutto questo?

Rivolgersi sempre a personale Apple

Bisognerà fare attenzione a seguire le regole della sicurezza informatica, come ad esempio una password sicura, stare attenti agli aggiornamenti fasulli, attivare il firewall per ridurre tutte le minacce della sicurezza, utilizzare anche la VPN nel caso in cui ci si volesse attaccare ad una Wi-Fi pubblica. Infine evitare una delle situazioni più frequenti, cioè quella di cadere nelle false assistenze tecniche, magari tramite chiamate, messaggi o mail di personale che dichiara di essere un tecnico qualificato che si propone di rimettere al nuovo il vostro MacOS. Il consiglio migliore? Rivolgersi sempre al personale Apple.