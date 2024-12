Intesa Sanpaolo, app bloccata. Impossibile per i consumatori entrare nel conto online

Rallentamenti e problemi di accesso sull’app di Intesa Sanpaolo da questa mattina. Operatività bloccata, chi riesce ad accedere trova un messaggio che informa di rallentamenti nella sezione lista movimenti mentre chi rimane fuori visualizza un messaggio di “problema tecnico” per cui non si può proseguire. App e conto online di Intesa Sanpaolo hanno problemi dalle prime ore del mattino, mentre la banca assicura che “sta intervenendo per ripristinare velocemente la funzionalità” (fonte: Ansa). Il disservizio non riguarderebbe tutti i clienti ma solo una parte degli accessi. I conti online risultano inaccessibili, stipendi e pensioni non risultano accreditati.

Disagi per i consumatori, oggi è la volta dell’app di Intesa Sanpaolo

Ancora disagi bancari dunque per i consumatori. Chi stamattina è riuscito a entrare nell’app di Intesa Sanpaolo leggeva un messaggio che indicava “Rallentamenti sezione lista movimenti” – “Gentile cliente, ti informiamo che, a causa di un rallentamento momentaneo, la visibilità di alcuni movimento (ad esempio mutui e accredito pensioni) potrebbe non essere disponibile. Ci scusiamo per il disservizio”.

Per altri clienti è invece impossibile entrare nell’app. “Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire. Per favore, riprova più tardi”: è il messaggio che compare sull’app di Intesa San Paolo al cliente che prova ad accedere e rimane fuori. Intesa spiega di aver «individuato il problema fin dalle prime ore del mattino» e di essersi «subito adoperata per risolvere il blocco della App, che è dovuto all’intenso traffico fin dalle prime ore del mattino». «La cosa è in fase di risoluzione», assicura la banca (Fonte: Il Sole 24 Ore).

Assoutenti chiede tavolo di confronto

È un’altra tegola per i consumatori. Assoutenti chiede alla banca chiarimenti sul black out di oggi e di attivarsi per ridurre al minimo i disagi per i clienti. L’associazione sollecita inoltre un tavolo di confronto.

«Abbiamo chiesto oggi stesso ai vertici dell’istituto di credito di avviare un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori per analizzare quanto accaduto sul fronte dei problemi tecnici e per ricevere corrette informazioni sul tilt informatico che, a quanto si apprende dalle prime notizie, sarebbe riconducibile sia all’ingente traffico di inizio mese sia a terzi soggetti che gestiscono la piattaforma informatica per le movimentazioni bancarie – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Al di là delle responsabilità dell’accaduto, è importante in questa fase fornire informazioni tempestive ai correntisti coinvolti nei disservizi, ma soprattutto studiare assieme alle associazioni dei consumatori le migliori misure da attuare affinché problemi di questo tipo non si ripetano in futuro».

