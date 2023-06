Lottomatica-Censis: “Il gioco legale è nemico di quello illegale”

Il gioco legale è in ripresa dopo la pandemia: la raccolta è pari a 136 miliardi. Nell’opinione degli italiani, il gioco legale è “nemico” di quello illegale. I dati del secondo rapporto Lottomatica-Censis sul gioco legale in Italia E nell’opinione degli italiani, il gioco legale è “nemico” di quello illegale. I dati del secondo rapporto Lottomatica-Censis sul gioco legale in Italia