Caro voli, Assoutenti: per Grecia, Spagna ed Egitto costano quasi quanto il biglietto per New York

Sarà un “salasso” viaggiare in aereo ad agosto, denuncia Assoutenti: i voli dall’Italia per Grecia, Spagna ed Egitto costano quasi un biglietto a lungo raggio per New York

Caro voli, Assoutenti: i voli per Grecia, Spagna ed Egitto costano quasi quanto il biglietto per New York (Foto Alessandro Avilés per Pexels)

Fra le denunce dei prezzi in salita nell’estate 2023 non potevano mancare quelle relative al caro voli. Assoutenti denuncia che in questa estate i voli dall’Italia per Grecia, Spagna ed Egitto costano quasi quanto un biglietto per New York. Da Roma e da Milano per New York il prezzo è rispettivamente di 743 euro e di 844 euro andata e ritorno. Il volo da Milano a Tenerife costa quasi 700 euro, così anche quello da Roma a Rodi. Servono quasi 1.000 euro per Sharm el Sheikh e 1.700 euro per Zanzibar. Dice Assoutenti: “Un salasso viaggiare in aereo ad agosto”.

Caro voli, l’indagine Assoutenti

“Chi in questi giorni sta organizzando una vacanza estiva nelle località di mare più gettonate d’Europa e del resto del mondo, dovrà fare i conti con tariffe dei biglietti aerei che hanno raggiunto livelli astronomici”, afferma l’associazione, che qualche giorno fa ha realizzato una indagine sulla piattaforma Skyscanner sui prezzi dei voli che attendono chi deciderà di spostarsi in aereo durante le prossime vacanze.

Per alcune tratte europee, ha trovato Assoutenti, i biglietti costano oramai quasi quanto un volo a lungo raggio per New York.

“Ad esempio per volare da Roma a Rodi, partendo il 12 agosto e tornando il 19 agosto, servono almeno 696 euro, 694 euro da Milano a Tenerife, contro i 743 euro del volo a/r Roma-New York. Superano i prezzi dei voli intercontinentali i biglietti per l’Egitto: nello stesso periodo (12-19 agosto) per andare da Milano a Sharm el Sheikh si spendono almeno 950 euro, mentre per la tratta Roma-Marsa Alam si parte da 778 euro. Costosissimo anche volare su Creta (530 euro da Roma) e Monastir (654 euro da Milano)”.

I prezzi superano i 1.300 euro per andare alle Mauritius (1.309 euro da Roma), alle Maldive (1.415 euro da Milano) e in Thailandia (Roma-Phuket 1.554 euro). “Tra le mete prese in esame il prezzo più alto è quello per i voli con destinazione Zanzibar: partendo da Roma occorre mettere in conto una spesa minima di quasi 1.700 euro tra andata e ritorno”, conclude Assoutenti.

