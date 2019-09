Rc auto, Ivass: prezzo medio di 405 euro. Fra Napoli e Aosta 235 euro di differenza

Continua la tendenza alla discesa dei prezzi per l’rc auto che segna meno 1,5% su base annua. Fra Napoli e Aosta la differenza è del 195% ma in discesa negli anni

Continuano a diminuire i prezzi per la garanzia rc auto. La tendenza decrescente indica una flessione dell’1,5% su base annua. Il premio medio pagato per la rc auto, per i contratti stipulati o rinnovati nel secondo trimestre del 2019, è di 405 euro. Con forti differenze fra gli assicurati e a livello territoriale (e questo non rappresenta una novità).

Il 50% degli assicurati paga meno di 362 euro, il 90% meno di 628 euro mentre solo il 10% degli assicurati può fruire di una rc auto inferiore a 226 euro.

Sono i dati sull’andamento dei prezzi per la garanzia rc auto nel secondo trimestre 2019 fotografati dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nel bollettino statistico Iper di settembre. La diminuzione dei prezzi è maggiore al Sud e nelle isole. Rimangono forti differenze territoriali, anche se in diminuzione. E si consolida la diffusione della scatola nera.

Il prezzo medio delle polizze #rcauto si è ridotto dell’1,5% su base annua. Leggi i dati sul #BollettinoIPER #IVASS pic.twitter.com/FHKeXk09Lk — IVASS (@ivassocial) September 16, 2019

Prezzi in calo…

Oltre al proseguimento del trend decrescente dei prezzi, l’Ivass segnala che i prezzi della rc auto diminuiscono di più al Sud e nelle Isole. E così a Enna, Caltanissetta, Catanzaro e Vibo Valentia si riducono in media del 4,5% mentre a Roma nell’ultimo anno i prezzi sono diminuiti del 4%. Soltanto in 13 province i prezzi aumentano in modo contenuto, fino a un massimo dell’1,6%.

… con forti differenze territoriali

I prezzi sul territorio seguono un andamento molto eterogeneo. Fra la provincia più costosa e quella meno costosa, cioè fra Napoli e Oristano, passano in media 316 euro di differenza. Ci sono cinque province che esibiscono un prezzo medio superiore a 500 euro (sono Massa-Carrara, Pistoia, Caserta, Prato e Napoli). E Napoli è l’unica provincia con un prezzo medio superiore a 600 (614 euro).

Il prezzo imponibile medio di Napoli è circa 2 volte (195%) quello di Aosta ma cinque anni fa il rapporto era addirittura del 236%: negli ultimi cinque anni, calcola l’Ivass, il differenziale si è ridotto del 36% passando da 370 a 235 euro.

#BollettinoIPER #IVASS: la diffusione della #blackbox sul territorio è molto eterogenea. Più scatole nere al Sud: a Reggio Calabria, Crotone e Napoli il 40% delle polizze è con #scatolanera; a Caserta il 63%. pic.twitter.com/k6aik5HktC — IVASS (@ivassocial) September 16, 2019

Scatola nera su

Il monitoraggio dell’Ivass segnala che l’89% delle polizze usufruisce di uno sconto in media del 34%. Le imprese tradizionali tendenzialmente riconoscono sconti più elevati a percentuali più ampie di assicurati.

Aumentano gli assicurati che installano la scatola nera ma anche la diffusione della black box risente di differenze territoriali e di un andamento eterogeneo: è maggiore al Sud, arriva al 63% delle polizze a Caserta. In generale prosegue il tasso di penetrazione della scatola nera che è aumentato dell’1,4% nell’arco di un anno. Il 21,5% delle polizze stipulate nel secondo trimestre del 2019 prevede una clausola con effetti di riduzione del premio.

Il capitolo polizze telematiche evidenzia infine che la loro popolarità è maggiore al Sud con valori superiori al 40% (Reggio Calabria, Crotone, Napoli e Caserta). L’incremento delle polizze telematiche è tendenzialmente maggiore nelle province caratterizzate da livelli di penetrazione ancora su valori medi e bassi e così Prato, Latina, Campobasso, Vibo Valentia e Oristano contano incrementi superiori al 3%.