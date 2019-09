Servizi di investimento, credito e conto base, online le guide di Abi

Nell’ambito del progetto “Trasparenza Semplice”, Abi e le Associazioni dei consumatori hanno sviluppato tre guide per aiutare i cittadini a comprendere facilmente il nuovo quadro regolamentare in materia di servizi di investimento e di credito, e le opportunità offerte dai conti correnti con caratteristiche di base per la gestione delle esigenze bancarie essenziali.

In forma di infografica, le guide evidenziano le principali novità introdotte dal recepimento della direttiva europea MiFID2 sui servizi di investimento, le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” che obbligano le banche ad adottare criteri e modalità più stringenti, e le principali caratteristiche del servizio Conto di base.

Le tre infografiche

“ MiFID2 – Informazioni più chiare e complete sui costi e oneri degli investimenti ”: si affianca all’infografica già realizzata nel 2018 dal titolo “Si chiamano MiFID2 e Priips e portano molte novità per gli investitori”, richiamando nel testo i nuovi doveri informativi nei confronti della clientela;

”: si affianca all’infografica già realizzata nel 2018 dal titolo “Si chiamano MiFID2 e Priips e portano molte novità per gli investitori”, richiamando nel testo i nuovi doveri informativi nei confronti della clientela; “ Prestiti – più attenzione a scadenze e rimborsi” : mira a far conoscere ai clienti in quali casi la banca è tenuta a classificare il debitore in “default”, offrendo al contempo consigli per aiutare il cittadino a rispettare i propri impegni;

: mira a far conoscere ai clienti in quali casi la banca è tenuta a classificare il debitore in “default”, offrendo al contempo consigli per aiutare il cittadino a rispettare i propri impegni; “Conto di Base: cos’è e chi può ottenerlo senza spese”: evidenzia le principali caratteristiche di questo servizio d’inclusione finanziaria, i beneficiari e le tipologie di servizi e numero di operazioni annue che è possibile effettuare.

Dove trovare le guide Abi

Le infografiche sono scaricabili online, sul sito dell’Abi al link www.abi.it/Pagine/Mercati/Trasparenza/Trasparenza-Semplice/StrumentiInfoeducativi.aspx

Nell’ottica di favorirne la più ampia diffusione, le infografiche sono disponibili anche sui canali di comunicazione delle Associazioni dei Consumatori che hanno contribuito all’iniziativa, riconosciute a livello nazionale nell’ambito del CNCU.

Le Associazioni coinvolte sono: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-consumi, Assoutenti, Casa del Consumatore, Verbraucherzentrale Südtirol – Centro tutela consumatori utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento consumatori, U.di.Con. – Unione per la difesa dei consumatori, Unione nazionale consumatori.

I tre strumenti entreranno inoltre a far parte della collana editoriale di audio guide realizzata nell’ambito della collaborazione dell’Abi con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Onlus APS (UICI), lanciata nella primavera del 2019 con l’obiettivo di favorire la massima accessibilità alle informazioni da parte di tutte le fasce di clientela.